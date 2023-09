U

ngida por la oligarquía como su coordinadora (léase candidata), de inmediato Xóchitl Gálvez mostró el cobre, se olvidó de quiénes la rodeaban y presumió su discurso hueco y sin filtro: mi regla de oro es ni huevones ni rateros ni pendejos , sin recordar que a su alrededor la arropaban cuando menos tres personajes que con creces reúnen los elementos por ella rechazados: Alito Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano (en la sombra, el junior Claudio), sin olvidar a sus amigos del cártel inmobiliario. Bueno, para no ir más lejos, ella misma con sus mil 400 millones de pesos en contratos.

Domingo de jolgorio para Ladygelatinas, quien de inmediato dejó en claro que carece de discurso y propuestas propios, por lo que debió recurrir a frases y planteamientos de aquellos a quien tanto odia, siempre en su fallido intento por justificarse como coordinadora nacional del Frente Amplio por México, Sociedad Anónima. Y habló de no engañar ni manipular a los mexicanos , cuando en los hechos eso fue lo que ella hizo y hace por instrucciones de la oligarquía que la seleccionó.También hizo un llamado a no inculcar el odio entre los mexicanos , algo que, dicho sea de paso, ha sido su norma desde que la hidalguense se sentó en el escaño el 1º de septiembre de 2018, al cual, por cierto, no ha renunciado con el fin de aprovechar la tribuna senatorial para su campaña y mantener su dieta. Hasta Lordlagrimitas, Santiago Creel, dejó la presidencia de la Cámara de Diputados, aunque sólo para ser bateado por el Frente Amplio por México. Beatriz no tuvo que hacerlo, porque conocía la farsa (vestirse de víctima, cuando fue cómplice).