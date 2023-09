N

ace una nueva estrella en el firmamento político estadunidense: Vivek Ramaswamy providencialmente llegó a salvar de la desesperación que embarga al estatus conservador en EU. Hace algunos meses era un empresario exitoso hasta que algún avezado publicista lo ungió como bateador emergente para salvar del populismo a la nación. Encontró la oportunidad de brincar a la contienda por la candidatura republicana a la presidencia ante la opacidad de la mayoría de quienes aspiran a derrotar al presidente Biden. Ramaswamy no es una casualidad política, sino más bien el ejemplo de lo que también sucede en otras naciones como respuesta de las élites conservadoras en su afán de borrar las políticas populistas . En el caso, no ha pasado desapercibido por quienes se dedican al análisis de la actualidad política: la similitud con Donald Trump y sus políticas supuestamente antisistema .