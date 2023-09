L

os informes presidenciales suelen ser dichos en tiempo futuro. Promesas de lo que se hará más adelante. El programa La marcha al mar , del presidente priísta Adolfo Ruiz Cortines (1º de diciembre de 1952 a 30 de noviembre de 1958), prometió una formidable estructura para que el pueblo mexicano dejara de pasar hambre y comiera pescado. Entusiasmó mucho, pues México tiene dos océanos. El compromiso quedó en el olvido y ya transcurrió más de medio siglo. El Informe de gobierno numero cinco del presidente López Obrador tiene la característica de haber sido dicho en tiempo pretérito: salieron de la pobreza 5 millones de personas, creció la economía en más de 3 por ciento anual, los salarios mínimos aumentaron, subió el sueldo promedio de los trabajadores del IMSS y 22 millones de personas se han registrado en el instituto. Además, el peso se ha revaluado, las reservas internacionales del Banco de México exceden 200 mil millones de dólares, los adultos están cobrando puntualmente una pensión bimestral de 4 mil 800 pesos. Hay obras en proceso de construcción. El miércoles de esta semana el Presidente entregará la estafeta del movimiento de la Cuarta Transformación al coordinador que elija para su defensa y Morena se dedicará a concluir las promesas; no quiere dejar pendientes.

Desafiando una tragedia

Si usted ha vivido la mala experiencia de un vuelo que no puede aterrizar porque está saturado el aeropuerto de la Ciudad de México y, para empeorar la situación, hay mal tiempo, y durante una hora el piloto sobrevuela el campo aéreo hasta que recibe la autorización de la torre de control para tomar pista, seguramente estará de acuerdo en que sea disminuido el número de vuelos. Ha sido providencial que no ocurra una tragedia. Será una bendición que disminuyan de 52 a 43 operaciones por hora a partir del 29 de octubre, que marca el inicio de la temporada invernal, en un nuevo intento para aliviar la saturación, de acuerdo con un documento publicado por la Agencia Federal de Aviación Civil en el Diario Oficial de la Federación. No están de acuerdo Aeroméxico, Volaris y VivaAerobus, aunque por la misma saturación registran constantes cancelaciones y demoras, pero Profeco prefiere ver en otra dirección. Anteponen sus intereses económicos a la seguridad de los pasajeros, aunque digan lo contrario. Increíble, pero hay una campaña en los medios de comunicación en contra de hacer más seguro el aeropuerto.