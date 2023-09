Aldo Anfossi

Lunes 4 de septiembre de 2023

Santiago. Por qué no fracasó el gobierno de Salvador Allende, es el título del más reciente texto del sociólogo chileno/español Marcos Roitman Rosenmann, articulista de La Jornada, presentado la noche del pasado viernes en la capital chilena, en la sede del Fondo de Cultura Económica.

En lo que es apenas su tercera visita al país desde que en 1974, a la edad de 19 años y tras ser arrestado el 12 de septiembre de 1973 por los militares en la entonces Universidad Técnica del Estado, donde estudiaba ingeniería metalúrgica, y ser prisionero en los estadios Chile y Nacional, se exilió en España, donde cambiaron mis prioridades .

Prontamente decidí no retornar a Chile, eso me llevó a una militancia y a vincularme con la realidad española, pero nunca abandoné la parte chilena ni la militancia latinoamericana. Todo lo que hay en lo que he escrito, es la pasión y la necesidad de explicar cosas, no de escribir por escribir; no es esa literatura académica en que uno se gusta a sí mismo, sino que se trata de la denuncia del poder con rigor teórico; decirle al poder la responsabilidad que tiene con sus decisiones , explicó a sus auditores.

El libro, que dijo haber redactado en 20 días, comienza relacionando España y Chile, lo cual justifica porque el golpe de Estado de 1936 en España se parece mucho al de 1973 en Chile, fundamentalmente porque ambos fueron civil-militar, aunque con la diferencia de que en España las fuerzas armadas se dividieron, se quedaron una gran parte con la República y eso implicó la guerra civil. Pero en los dos casos triunfaron y eso significó la concepción del anticomunismo, el odio y el desprecio a la política .