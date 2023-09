Página/12 y Europa Press

Periódico La Jornada

Lunes 4 de septiembre de 2023, p. 24

Buenos Aires., Al arrancar oficialmente la campaña para las elecciones generales argentinas previstas para el 22 de octubre, dos de los principales candidatos, el oficialista y ministro de Economía, Sergio Massa, y el libertario Javier Milei, protagonizan un duro cruce en redes sociales, en momentos en que encuestas anticipan que ambos pasarán a segunda vuelta.

Massa, abanderado de la peronista Unión por la Patria, criticó la propuesta de Milei: cuando se habla de dolarización cobarde, que es hacer circular las dos monedas, todos sabemos que la más fuerte se come a la más débil. Las tasas destruyen los procesos industriales porque, como no eres el emisor de tu moneda, no eres el que define la tasa de interés .

En respuesta, Milei calificó de horrores sus palabras. La tasa de interés es un mecanismo de coordinación intertemporal que existe porque existe el tiempo. La misma surge de la interacción entre ahorro e inversión. Es más, la tasa de interés es el precio relativo de los bienes presentes respecto los futuros , dijo el candidato de La Libertad Avanza.

Massa respondió a Milei recordándole su postura respecto a la venta de órganos. Horror es que quieras permitir la venta de órganos. La vida de la gente no tiene precio , publicó en la red social X.