Héctor Briseño

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 4 de septiembre de 2023, p. 28

Acapulco, Gro., El arzobispo de Acapulco, Leopoldo González, advirtió que la gravísima impunidad en la que permanece la mayoría de delitos para nada ayuda a fortalecer en las personas la decisión de no hacer mal , y destacó que la autoridad tiene el deber irrenunciable de proteger a la sociedad de quien la daña.

En su comunicado quincenal, el jerarca católico consideró necesario mejorar la estrategia para cuidar a la sociedad, y señaló que las instituciones tienen pendiente garantizar la seguridad y la paz, pues el estado de derecho es indispensable.