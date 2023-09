Angélica Barragán, una de las amas de casa refugiadas en el curato, pidió apoyo al presidente López Obrador y a la gobernadora morenista Evelyn Salgado Pineda, quien sólo vino a la zona cuando andaba pidiendo el voto; a veces no podemos ni hacer la comida por el temor a que venga esa gente (los delincuentes) .

Desde el jueves se fueron todos y desde ese día, niños, mujeres y los adultos mayores dormimos aquí en el curato de la iglesia pero no cabemos, somos cerca de 500 personas en total , explicaron.

En una de las agresiones armadas murió el ex comisario municipal Hugo Cortés Barragán. Autoridades de la localidad afirmaron que la supuesta disputa por el territorio encabezada por La familia michoacana tiene que ver más bien con el tráfico de madera y proyectos mineros, así como con el agua que hay en esta zona de la Sierra Madre del Sur.

Antes del recorrido el comisario municipal Juan Nazario y Eudocio Barragán, líder de la localidad, encabezaron una conferencia de prensa. Ahí recordaron que “desde el jueves a las 3 de la tarde llegaron los de La familia michoacana a quitarnos la tranquilidad”.

Desde ese día, agregó, no han cesado las balaceras; incluso en este momento (13:30 horas del domingo), no se escuchan de aquí los disparos, pero hay tiroteos a un kilómetro de distancia, aquí cerca a orillas del pueblo .

Sepultan al ex comisario Hugo Cortés Barragán

Las agresiones han cobrado varias vidas, lamentó Barragán: ayer enterramos al ex comisario Hugo Cortés Barragán; se habla de 200 a 300 delincuentes los que están atacando el pueblo; desde que se iniciaron los enfrentamientos nos han lanzado bombas y ya hay desplazados .

Agregó que al vecino poblado de Toro Muerto llegaron 30 personas, y de nuestras comunidades se han ido habitantes a municipios de la Costa Grande y a otras localidades cercanas .

Reprochó: “de las autoridades no hemos tenido apoyo, a pesar de que saben lo que está pasando, ya le pedimos por escrito ayudaal presidente López Obrador, aquí en estos pueblos todos votamos por él.

Faltan muchas obras, pero nos interesa la seguridad

En esta zona muy lejana hacen falta muchas obras, pero ahorita lo que nos interesa es la seguridad, pero si el gobierno federal y la gobernadora no van a desarrollar proyectos, que nos atiendan, que no le den la espalda al pueblo .

Eudocio Barragán dijo creer que los criminales quieren llegar aquí a estos pueblos porque hay recursos maderables, forestales, hay minas que no se han explotado . También se refirió a la negativa del pueblo a que el Ejército Mexicano ingrese a Linda Vista. “No los dejamos entrar el sábado, no de mala manera, les pedimos de favor que no llegaran, porque nuestra gente estaba repeliendo una agresión.

Les dijimos: agradecemos su presencia, pero nuestra gente está luchando desde que empezó la balacera . Fue la única razón por la que no los dejamos entrar, incluso les ofrecimos la cancha para que se quedaran”.

Por su parte, un oficial del 41 Batallón de Infantería afirmó en el poblado Puerto de Chichalaco: “hay un enfrentamiento, se dice que entre policías comunitarios, pero todos sabemos que son Los Tlacos, que se defienden contra La familia michoacana. Nosotros fuimos, pero no nos dejaron entrar, y muy amablemente nos dijeron que nos retiráramos, y tenemos que respetar los derechos humanos”.