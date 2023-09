Reuters y Afp

Periódico La Jornada

Lunes 4 de septiembre de 2023, p. 22

Washington. La secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, advirtió a China en entrevistas emitidas el domingo que la paciencia de las empresas estadunidenses se está agotando , afirmando que merecen un “entorno predecible y unas condiciones equitativas.

China lo está poniendo más difícil , dijo Raimondo a CBS, según una transcripción previa a la emisión. “Y espero que China preste atención a ese mensaje para que podamos tener una relación comercial estable y creciente.

Fui muy clara, directa y firme en todas mis conversaciones con mis contrapartes chinos , afirmó a CNN en relación con su reciente visita a China. No me anduve con rodeos. No endulcé nada , enfatizó.

Raimondo ha dicho que las empresas estadunidenses se enfrentan a nuevos retos, entre ellos grandes multas inexplicables, redadas en empresas y cambios en una ley de contraespionaje.

La secretaria de Comercio visitó China la semana pasada y mantuvo conversaciones con su homólogo Wang Wentao y con el primer ministro Li Qiang.

Esta visita, la cuarta de un miembro del gobierno estadunidense en los meses recientes, tenía como objetivo reforzar las comunicaciones con Pekín, sin ignorar temas tensos, en particular la invasión de su propia cuenta de correo electrónico por hackers informáticos chinos sospechosos de contar con el apoyo de Pekín.