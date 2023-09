Afp

Periódico La Jornada

Lunes 4 de septiembre de 2023, p. a10

Nueva York., Novak Djokovic esta vez evitó sustos en el US Open y se clasificó sin contratiempos a los cuartos de final. Luego del colosal esfuerzo en la ronda anterior, el serbio no quiso repetir el calvario que vivió el viernes pasado ante su compatriota Laslo Djere, motivación que le sirvió para eliminar al croata Borna Gojo en tres sets corridos (6-2-7-5 y 6-4). Nole no tuvo que remar contracorriente y lejos quedaron las tres horas y 45 minutos que duró la batalla ante Djere.

Como si llevara prisa, Djokovic apretó el paso y despachó en dos horas 27 minutos a Gojo (105), el segundo rival con peor ranking al que el serbio se haya medido en toda su carrera en unos octavos de final de Grand Slam.

Con la conquista de ayer, el legendario tenista se coloca a tres victorias de su cuarto título del Abierto de Estados Unidos y se encuentra más cerca que nunca de agrandar el récord de 23 títulos que ostenta en torneos grandes.

Djokovic, que ha alcanzado los cuartos en Nueva York en 13 de sus 17 participaciones, enfrentará por un puesto en las semifinales a Taylor Fritz, noveno de la ATP.

La afición estadunidense, que aplaudió el desempeño de Djokovic, momentos antes se ilusionaron con la clasificación de tres locales: Ben Shelton, Frances Tiafoe y Taylor Fritz. Y es que Estados Unidos colocó por primera vez desde 2005 a tres tenistas en unos cuartos de final de esta competencia.

El primer integrante del Team USA en avanzar fue Ben Shelton, quien se convirtió en el estadunidense más joven (20 años) en disputar unos cuartos de final en Nueva York. El último fue Andrew Stephen Roddick en 2002.