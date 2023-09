▲ Portada del álbum debut de The Rutles, banda paródica creada por el comediante Eric Idle. Luego, tapa del disco We’re Only in it for the Money, de The Mothers Of Invention.

ntre 1967 y 1968 The Mothers Of Invention ya era un culto a voces, sin grandes ventas, sorprendidos y fans, quizás escasos, en todo el mundo. Su soez descaro desafiaba a medios, religiones y presidentes. Asociados al selecto club del rock dadá junto con Captain Beefheart, Bonzo Doo Dah Dog Band y en un primer momento Soft Machine y Alice Cooper, Las Madres traían un desmadre peligrosamente musical. Practicantes de un free rock en deuda con el jazz, Frank Zappa y su banda de zaparrastrosos parecían capaces de cualquier barbaridad. En 1968 publican We’re Only in it for the Money, caricaturizando a la industria musical con una portada que parodia demoledoramente a Sgt. Pepper’s. Molesto, McCartney la desautorizó y sólo salieron, en un acercamiento, Las Madres vestidos de señora.

En ese momento se anotan un 10: engañando a todos, sacan encubiertamente un álbum de rocanrolitos nostálgicos del llamado woo dop, con una fuerte carga de Ritchie Valens, bajo el nombre de Ruben & The Jets. La dosis mexicana del grupo se acentuaba en el protagonismo de Rubén Guevara, siendo en realidad las mismísimas Madres de Los Ángeles. Y que nos la tragamos público y mercado. De impecable factura instrumental, vocalizaciones de época onda Jersey Boys o The Platters, y un repertorio sensible, el disco Ruben & The Jets subió en las listas de ventas como nunca más lo haría Zappa. Pronto se supo del engaño, pero el golpe paródico estaba dado.

Vendrían intentos menos eficaces para ocultar supergrupos anónimos . Fue el caso de New Riders Of The Purple Sage, inicialmente un alias para miembros de Grateful Dead, Jefferson Airplane y otros músicos de San Francisco hacia 1969. Dos décadas después, en 1988, un supergrupo embozado se anotaría el gol inicial, aunque enseguida hubieron de delatarse: The Traveling Wilburys. Se conocía el nombre como proyecto de George Harrison, pero al revelarse la identidad de los cinco hermanos Wilbury, hijos de Charles Truscot Wilbury, resultaron ser Bob Dylan, Roy Orbison, Tom Petty, Jeff Lyne y el propio Harrison, palomeando en la cocina de David Stewart, el güey de Eurythmics.

Las tres experiencias referidas tienen en común que prosiguieron como grupos con vida propia pasado el truco inicial. No fue el caso del asimétrico trío inglés Thunderclap Newmann, que la pegó con un hit irrepetible en 1969 (Something in the Air); se trataba de un proyecto de Pete Townshend para su amigo Speedy Keen.

Siempre han aparecido grupos miméticos a poca distancia del plagio, parodia o copia virtuosa de otras bandas. Los británicos de XTC sonaron mucho a Los Beatles sicodélicos, y también a The Who, el primer Pink Floyd, The Kinks, Beach Boys; esas imitaciones crearon su identidad. Los canadienses The Guess Who?, ya con la intención en el nombre, siguieron un camino similar con rolas ranchonas, sicodélicas o lodosas a tono con el territorio sonoro estadunidense.