▲ Sobre el uso del lenguaje en su texto, Reyes explicó en entrevista que tiene que haber un tono particular que hay que encontrar y trabajar hasta que se llega . Refirió que le interesa el español por la creatividad que va teniendo por regiones. Eso hace que la lengua sea una fiesta . Miseria, publicada por Alfaguara, es la continuación de Cometierra. Foto Roberto García Ortiz

Sobre el uso del lenguaje en su texto, Reyes explicó que tiene que haber un tono particular que hay que encontrar y trabajar hasta que se llega. Lo mismo las voces de los personajes. Yo decido ubicar territorialmente, en edad y en el socioelecto a los sujetos; entonces, tengo que narrar un estado de lengua particular .

El español le interesa, refirió la autora, por la creatividad que va teniendo por regiones. Eso hace que la lengua sea una fiesta, no una cosa fosilizada. Si yo trabajo con la lengua no es lo normativizado. Construyo personajes adolescentes, que son supercreativos con la lengua. Cuando escuchas música urbana o poesía, la creatividad le viene a la hora de construirlo. Lo ves en el habla, que trabajo un montón, donde hay belleza. No existiría, por ejemplo, el tango, el trap, la música urbana, si no hubiese material estético interesante en las lenguas populares .

La narradora llama la atención sobre la premisa de que las personas dejamos una huella en la tierra que habitamos. Existe algo que tiene que “ver con que todo va a la tierra: la memoria de esa persona, la vida y la experiencia. Cometierra lo que hace al comer tierra es llevarse eso al cuerpo y verlo. Así cuenta la historia de una persona que falta.

“Hay una cuestión impresionante de pertenencia a la tierra: cuerpo, tierra, memoria, territorio; hay un nudo muy fuerte de experiencia, vida, territorio y justicia. Me interpela muchísimo Latinoamérica. Nunca me he sentido tan latinoamericana como pensando esto: es tan fuerte en México, en Colombia, en El Salvador, en Guatemala.

Si hay una experiencia latinoamericana tristemente fuerte, es la fosa común, la desaparición desde los orígenes, incluso desde la llegada de los españoles. El exterminio, la fosa común, aniquilar y robar el cuerpo, la identidad cultural de esa persona, pasando por gobiernos y dictaduras. Desaparecer en las fosas comunes, impedir el duelo, la identidad de los cuerpos, hasta las violencias machistas en democracia. Nos siguen desapareciendo y hay un fuerte foco en las mujeres.

Las escritoras Jazmina Barrera y Dolores Reyes presentaron la novela Miseria el pasado miércoles en la librería Mauricio Achar (avenida Miguel Ángel de Quevedo 121, colonia Chimalistac).