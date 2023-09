▲ Ahorita el encargo que tengo es el de jefe de la policía capitalina; en eso estamos concentrados. No sé si estoy listo para la encuesta porque no sé si voy a estar, y si mi mente empieza a pensar en ella voy a descuidar la seguridad, señaló Omar García Harfuch en entrevista. Foto Víctor Camacho

Lunes 4 de septiembre de 2023, p. 33

–Dicen que el Presidente (López Obrador) no lo quiere…

No, la verdad no es así, cuando estás en esta posición surgen cualquier cantidad de rumores. ¿Qué es lo que yo he sentido en estos casi cuatro años?: un respaldo a la capital y a la policía de la Ciudad de México por el gobierno federal. ¿Quién encabeza el gobierno de México?, pues el señor Presidente, y nunca hemos tenido algo mal .

Omar García Harfuch aún no cumple los 50 y desde la Secretaría de Seguridad, es decir, desde la policía, ha escalado en las encuestas de popularidad hasta el primer lugar y con seguridad responde: Estamos listos para enfrentar cualquier reto en la ciudad .

–En el Zócalo... ¿no le han hecho el feo?

“No, jamás, al contrario, hemos recibido un gran apoyo. Creo que si fuera cierto no estaría donde estoy. Difícilmente estaría cumpliendo las tareas encomendadas. A diario trabajamos con el gobierno de México, o sea, todos los días, y nosotros estamos apegados a la estrategia de seguridad del gobierno de México.

También se ha dicho que había una diferencia entre lo que hacemos aquí en la ciudad y lo que se hace en el país, y es falso totalmente. Si hay una ciudad que está totalmente adherida a la estrategia de seguridad federal, somos nosotros. Y no sólo se trata de operativos violentos; atendemos las causas, mejoramos las condiciones de la policía, hacemos trabajos y detenciones con mucha mayor investigación e inteligencia; somos una policía que no reprime, por eso digo que somos los más apegados a la estrategia de seguridad del país .

–El asunto es que se le señala como parte del conflicto en Guerrero, de la desaparición de los 43.

“Para mí ese hecho fue muy duro. No creo que haya un mexicano o mexicana que no diga que es una de las tragedias más grandes que ha sufrido nuestro país, y que te involucren en él es verdaderamente doloroso, más cuando tú sabes que no sólo no tuviste participación, sino que ni siquiera estabas en el estado, en Guerrero.

Yo estaba en Michoacán y no estaba reunido con dos personas que podrían cubrirme mientras me hallaban en otro sitio, pero no, se trataba de un despliegue en Nueva Italia, Michoacán, y no en Guerrero. Eran despliegues enormes, más de 300 personas cuidando la zona. Ahí estaba Hipólito Mora, que acaba de perder la vida, y su grupo de autodefensas. Ese día estuvimos juntos, todos me vieron. Debe haber registro en el hotel de Buenavista Tomatlán, donde nos hospedamos; entonces, pues sí, ha sido muy incómodo, muy incómodo que te quieran relacionar con un hecho tan trágico y lamentable como ese. Nunca participé en Ayotzinapa, nunca estuve, no participé en las investigaciones, ni siquiera en el caso de manera activa .

Su misión era asesinarme

–Omar García sufre un atentado, ¿hubo mensaje en el ataque?

“Primero, agradezco a la policía la reacción tan rápida que tuvo y que permitió que hoy esté aquí. Fue una acción muy lamentable para las instituciones de seguridad; dos de mis compañeros perdieron la vida. Agradezco a la policía porque llegaron muy rápido en la camioneta. Íbamos tres personas, dos mueren en la misma camioneta y más que enviar un mensaje ellos tenían una misión: asesinarme.

“Pero a diario hay compañeros que sufren situaciones delicadas, nada más que no son mediáticas… tan sonoras, y nosotros, desde el día uno que trabajamos en esto, pues sabemos también a qué estamos expuestos. Entonces, hubiera sido terrible y me atrevo a decir que patético que quieras servir a tu país, a tu ciudad, cuando todo está bien, y si pasa un atentado donde fuiste lastimado físicamente y pierdes a dos de tus compañeros queridos y las cosas se ponen difíciles, te quieras salir. Sería un terrible mensaje para la policía y para varias instituciones de seguridad.

“Obviamente, hay dolor, pero en ningún momento pensamos en salir. No he recibido amenazas de nadie, pero si las recibiera no les haría caso porque yo voy a ser jefe de la policía hasta que mi mando así lo determine, hasta que concluya mi cargo; mientras, vamos a seguir trabajando y no tenemos por qué hacer caso a quienes estamos combatiendo, si ese fuera el caso.

–Hay muchos para quienes los peros no paran, y uno de ellos es que los peligros a los que se enfrenta lo mantienen encerrado en las oficinas del último piso de la secretaría después del atentado que sufrió, ¿eso es verdad?

“No salgo como la mayoría de la gente, definitivamente no; tengo una condición de seguridad más delicada que otras personas, creo que también una cosa es salir a dar la vuelta y otra cosa es salir a resolver.

“Constantemente salimos a reuniones con la gente en diferentes alcaldías, porque es ahí donde tomamos el pulso y donde podemos medir qué es lo que está pasando. En esas reuniones tenemos mecanismos de diálogo. Quienes por tiempo no es posible que tomen la palabra pueden dejar sus ideas, expresar sus quejas en buzones o en otras formas que ponemos a su disposición, y sabemos que por más que nuestros reportes, los que elabora la policía, sean certeros, hace falta oír a la gente.