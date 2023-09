Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Domingo 3 de septiembre de 2023, p. 7

Los 23 mil mensajes de texto de conversaciones interceptadas a distintos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, entregados al gobierno mexicano por la DEA el año pasado, muestran sobre todo el nivel de involucramiento de elementos del Ejército en el caso Ayotzinapa y refuerza la exigencia de que entregue todos los documentos que tiene y que serían vitales para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, aseveró Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Luego de que ayer el periódico The New York Times reveló parte del contenido de los mensajes, al igual que declaraciones de testigos y documentos de investigación, con los que se confirma que todas las ramas de gobierno en esa zona del sur de México llevaban meses trabajando para el grupo delictivo en secreto , Aguirre señaló que algunas de las conversaciones se utilizaron para acusar a los militares que han sido procesados, entre ellos el general en retiro Rafael Hernández Nieto, ex comandante del 41 Batallón de Infantería de Iguala.

Indicó que en los textos se menciona por apellido a este general, “que fue acusado pero que acaba de recibir –la semana pasada–, por intermediación de la Guardia Nacional, un beneficio de prisión domiciliaria muy inusual”.

Las comunicaciones fueron interceptadas en 2014 en el curso de una investigación de las autoridades de Estados Unidos por el trasiego de droga en autobuses hacia ese país. Según el periódico estadunidense, durante años México trató de acceder a ellas, pero las autoridades las entregaron apenas en 2022, debido a una persistente desconfianza en el gobierno mexicano .