Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Domingo 3 de septiembre de 2023, p. 7

Ante el próximo periodo de sesiones del Comité de la Organización de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED), del 11 al 29 de septiembre, en el que dará seguimiento a las recomendaciones que emitió al Estado mexicano en marzo de 2022, organizaciones manifestaron que en el país persisten obstáculos que dificultan la realización de investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales, en las que el uso del análisis de contexto permita la identificación de patrones y el desarrollo de líneas de indagación que incluyan el involucramiento de actores estatales.

En un informe dirigido a este órgano, Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, el Equipo Mexicano de Antropología Forense y la Federación Internacional por los Derechos Humanos expusieron como ejemplo el caso de Veracruz, donde entre noviembre de 2012 y julio de 2016 por lo menos 22 personas fueron víctimas de desaparición forzada, y en las que se ha constatado la participación de la policía estatal y ministerial, actuando en algunos casos junto a la Agencia Veracruzana de Investigación, la Marina o el crimen organizado y con el posible conocimiento del ex gobernador Javier Duarte.