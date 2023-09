San Cristóbal de Las Casas, Chis., La virtual candidata del Frente Amplio por México (FAM) a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, afirmó ayer que no solicitará licencia a la senaduría porque no es necesario y, además, hay que trabajar estos meses .

Ante cientos de simpatizantes que acudieron a escucharla frente al emblemático Arco del Carmen, manifestó que los pueblos indígenas merecen más que un apoyo: carreteras, proyectos ecoturísticos y educación, no sólo un pequeño apoyo económico que cuando fui funcionaria federal (con el entonces presidente Vicente Fox) ya existía .

Por la mañana estuvo en Tuxtla Gutiérrez, donde destacó que ahora sí hay contienda para las elecciones presidenciales de 2024 y se va a poner buena: se los garantizo, porque nosotros traemos buenas ideas .

En conferencia de prensa, aseveró: “Mi sonrisa no se me va a borrar, se los garantizo. Enfrente tenemos una corcholata que no emociona mucho y ese es el enojo del Presidente. Yo no tengo la culpa de que ande de malas. Yo ando de buenas”.