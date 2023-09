La ex presidenta del Senado agregó que seguramente la panista se va a escudar en su libertad como legisladora, pero claramente violó todas las reglas, en una forma muy burda de violar la ley .

Informó que analizan jurídicamente qué vía legal procede en contra del mitin de campaña de la panista desde la tribuna de la Cámara de Diputados, ya que es muy poco ético, pero ella argumentará que no fue ilegal con base en el derecho de libertad de expresión consagrado en la Constitución de que ningún legislador puede ser reconvenido por sus opiniones.

Cravioto Romero expresó que corresponde a las mesas directivas de las dos cámaras la presentación de una eventual demanda, pero “de entrada, en el Senado no vamos a permitir ese tipo de shows”. Adelantó que en la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) va a plantear que se le impida utilizar la tribuna, como hizo en San Lázaro, para hacer campaña, y “si no lo entiende, que no se le conceda la palabra.

Si quiere hacer campaña por la Presidencia de la República, que lo haga, pero afuera, con la gente, no en el recinto legislativo .

Igualmente, Gómez Urrutia resaltó que Gálvez y los integrantes del FAM pasaron por encima del Congreso y violaron la ley, por lo que se debe presentar una denuncia ante las autoridades electorales por ese discurso fuera de lugar, en el que habló como candidata presidencial para 2024.

Es un abuso, ya que pasó por encima de las limitaciones que el propio INE impuso a quienes participan en la contienda electoral, y la autoridad no lo puede dejar pasar. Esperamos que actúen con la misma firmeza que lo han hecho con los aspirantes de Morena, a los que se llama la atención por cualquier motivo, entre ellos formular alguna propuesta , recalcó.

Los legisladores sostuvieron que insistirán en que Gálvez deja el cargo de senadora, ya que hasta ahora de manera deliberada no ha pedido licencia para poder usar la tribuna en beneficio de su aspiración presidencial.