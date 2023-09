Pero imaginemos que la consecución de la 4T adopte programas locales, en los que subsista un campesinado de milpas y se les aporte todo lo necesario para que produzcan a su manera agrícola y social, en vez de llevar extensionistas recién paridos por las nuevas tecnologías y fertilizantes que, si bien aumentan los primeros resultados, terminan por dejar páramos infértiles con la expulsión de campesinos. Imaginemos que se les cede la batuta porque nuestra dirección a la occidental, falla cada vez más, y no sólo aquí, sino alrededor de nuestro planeta. Imaginemos el acto histórico de repensar una política justa, que en vez de privilegiar la identidad mestiza identificada con el padre conquistador, se identifique con la Madre Tierra, generosa e inagotable proveedora…

Pero no hay que entrar en pánico, aun si los campesinos siguen siendo muchos, las ciudades no van a desaparecer bajo sus huaraches; al contrario, sus mercados se van a abaratar al tiempo que los productos van a mejorar de calidad y, en vez de invertir más en salud , con hospitales y en campañas contra los productos chatarra, estos van a desaparecer porque nadie los va a comprar y nuestro pueblo irá readquiriendo su elegante silueta masculina y femenina, los niños su energía física y habilidad mental y los viejos estaremos a su lado más tiempo para cooperar como población vigente. El golpe de timón de nuestra nave humanista mexicana sólo espera una mano fuerte y capaz (que idealmente sería la de nuestro actual presidente), pero que, si a éste ya no le diera tiempo de rectificar el camino, toda una nación mayoritaria daríamos lo que nos queda de vida por llevar a término una Cuarta Transformación histórica, no sólo coyuntural.

PS: No supimos manejar la página www.cruzadaporlamilpa.com.mx y se terminó la cuota, pero ya la renovamos y podrá usarse con la interlocución de quienes saben operarla. Muchas gracias por usarla.

