SL, fiel seguidor del ex premier ruso Yevgeny Primakov –quien ideó el triángulo geoestratégico RIC (Rusia, India, China) en momentos de apremio existencial de Moscú durante la fase aciaga de Boris Yeltsin: de mayor relevancia que la trivialidad mercantil BRIC, sin Sudáfrica, que acuñó el lord británico Jim O’Neill con el fin de ser absorbida por el G-7 ( https://bit.ly/3L6VwVz )– delinea el “plan (¡ megasic!)” de los BRICS para “tomar pasos ( sic)” que “faciliten el uso de divisas nacionales ( sic), pero de manera más importante para crear un sistema alternativo de pagos”.

SL critica diplomáticamente a Occidente, que ha demostrado “su habilidad ( sic), su deseo de abusar activamente de su estatus como emisor de divisas de reserva para conseguir objetivos políticos en violación a todas las reglas de libre mercado, comercio internacional y la OMC”. Aquí SL se vio muy piadoso al no impugnar la unipolaridad financierista del dólar y al acordarse samaritanamente de la agónica OMC, que feneció con la Ronda de Doha.

La agencia Tass sintetiza la próxima jugada de ajedrez de SL, quien en forma categórica asentó: “una simple divisa BRICS está fuera de tópico ahora ( ¡megasic!)” cuando los BRICS-11 “desean buscar vías (¡ megasic!) para asegurar que los proyectos económicos y de comercio mutuo no sean tan dependientes del sistema controlado por EU” ( https://bit.ly/3R4ZHFa ). Mejor buscar vías negociadas que ir a una TGM, en la que todos los actores saldrían perdiendo.

Rusia y China optaron por el gradualismo en espera de dos sucesos que por sí solos acelerarían lo que denominé las tres desdolarizaciones: 1) La fase pos-Ucrania, cuando ya el oligarca financiero jázaro ( https://amzn.to/2MR0PfM ) Igor Kolomoisky, controlador del comediante Zelensky, es vilipendiado hasta en el rotativo monárquico globalista Financial Times ( https://on.ft.com/45Vc0by ) –quizá como chivo expiatorio de la inminente derrota de la OTAN–, y 2) el resultado de la colisión de Biden y Trump ( https://bit.ly/3sJURTF ).

Pese a tener todas las estériles sanciones de Occidente en su contra, aquí Rusia no rompe, sino irrumpe, para reformar el sistema internacional vigente de la desfalleciente unipolaridad.

SL anunció que los ministros de finanzas de los BRICS formarán un grupo para la próxima cumbre en Kazán sobre la configuración de un sistema alternativo de pagos .

Ocho días después, SL, ante estudiantes de relaciones internacionales del Instituto Estatal de Moscú, asentó en forma magnánima no tener ninguna animadversión contra el dólar per se, quizá a sabiendas de la inevitabilidad de la multipolaridad y su corolario de la desdolarización: “no estamos obviamente desarrollando nuestra línea contra EU, contra Occidente, no es que queramos arruinar (¡ megasic!) al dólar.

EU no asegura más el papel global del dólar que satisfaga a todos. Ese es el problema”.

En efecto, al dólar no lo están destruyendo, sino que se aniquiló solo cuando Biden lo militarizó mediante sanciones estériles que tuvieron un efecto bumerán. SL agregó que ninguna de las llamadas divisas de reserva –euro, yen nipón y el dólar– son confiables.

De las tres desdolarizaciones, la soft va viento en popa, mientras la hard –el aniquilamiento del dólar como divisa de reserva– tomará mayor tiempo y ha sido pospuesta hasta la cumbre de los BRICS en Kazán, Rusia.

El mundo se encamina a un condominio de divisas de reserva. By the time being…

