Más allá de la legitimidad que puedan tener las autoridades militares (o de la que tuvieran las administraciones derrocadas), la actitud de Occidente ha exhibido que los líderes y buena parte de las sociedades de Europa y Estados Unidos conservan una mentalidad colonial que siempre ha sido injustificable, racista, promotora del saqueo y del enriquecimiento a través del despojo violento, y que no tiene cabida en la actualidad. El presidente francés Emmanuel Macron ha sido un ejemplo de los peores conceptos y actitudes prevalecientes en las antiguas metrópolis: el hecho de que tanto Níger como Gabón sean ex colonias francesas debería indicarle la necesidad de redoblar su prudencia al expresarse en torno a los acontecimientos de esas naciones, pero lo que ha demostrado es que concibe a las sociedades africanas como sujetos políticos inmaduros que deben ser tutelados desde el Norte Global. El desprecio por la autodeterminación no sorprende cuando proviene de quien ya ha demostrado en repetidas ocasiones que no tiene consideración alguna por la voluntad de sus propios conciudadanos y de que está dispuesto a recurrir a la represión a gran escala para imponer los intereses de la oligarquía.

Las potencias occidentales deben entender que los pueblos del Sur están sedientos de volver real la independencia de la que formalmente gozan desde hace décadas o siglos, y que el único rumbo sensato y apegado a la legalidad internacional es sacar sus manos de la región y dejar que sean los nigerinos, los gaboneses y el resto de los africanos quienes diriman sus asuntos internos.