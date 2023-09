Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Domingo 3 de septiembre de 2023, p. 9

A pesar de que hace unas décadas el rock era uno de los géneros musicales más populares, existían bandas que no siempre gozaron de la atención de las masas. Con el paso del tiempo, esos músicos y sus creaciones han ido perdiendo presencia en el ecosistema musical que impera en el país, por eso varios de ellos se han unido en un movimiento llamado Colectivo Resonante.

Pensando en lo que se hizo en los noventa, incluso en los ochenta, muy buena parte de ese rock no se conoce, no se está tocando, no se está escuchando , explicó Manco de la banda Guillotina, una de varias que forman parte del colectivo.

Ya con Resonante establecido surgió la idea de revivir lo que ellos llaman el lado B del rock mexicano. Es una idea que se fue cocinando en colectivo. Estamos cerca de los 40 músicos que vamos a estar en el Teatro de la Ciudad , señaló el bajista de Guillotina, la idea es tocar, juntarnos, sobre todo eso. El rock mexicano se hizo y se ha hecho a partir de comunidades de músicos que se reúnen en espacios por razones fortuitas , de ese modo otro de sus propósitos es mostrar que el rock es comunidad y también es fiesta, también es juntarnos .

Pero reunir a más de casi 40 músicos ha tomado su tiempo. No ha sido nada fácil, y al mismo tiempo sí. Una vez que se echó a andar la bolita de nieve empezó a crecer y crecer y se está sumando gente todo el tiempo , indicó Manco.