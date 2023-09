Carlos Paul

Periódico La Jornada

Domingo 3 de septiembre de 2023, p. 6

La noche del viernes, con motivo del 50 aniversario luctuoso de uno de los más grandes y emblemáticos representantes de la música popular de todo el país, José Alfredo Jiménez (1926-1973), se revistió de gala a la canción ranchera, para ser interpretada por primera vez en formato sinfónico, en lo que fue el primero de dos conciertos en el Palacio de Bellas Artes.

El ambiente bohemio que provocan las canciones de José Alfredo se hizo sinfónico en el principal recinto cultural de México. No hubo bebidas espirituosas , pero sí se embriagaron y cautivaron las emociones y sentimientos de los asistentes.

Un grupo de 12 cantantes, siete mujeres y cinco hombres, integrantes del Estudio de Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), incluyendo a la soprano María Katzarava, acompañados por la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), bajo la batuta de Ludwig Carrasco, interpretaron una selección de 20 canciones de las 300 escritas por el compositor guanajuatense, que para la ocasión se les hicieron arreglos sinfónicos, y de esa manera hacer lucir su música y letras.

El homenaje nacional en Bellas Artes a José Alfredo comenzó sin ninguna presentación. Sin mencionar el relevante motivo del concierto, ni quienes serían los jóvenes intérpretes. Así, uno a uno, en parejas o cuartetos, salieron a cantar los integrantes del Estudio de Ópera del Inbal, las memorables letras que normalmente vibran en las madrugadas de la bohemia.

Amanecí otra vez / entre tus brazos / Despertaste tú / casi dormida / Tú me querías decir / No sé qué cosa / Pero callé tu boca con mis besos / Y así pasaron muchas, muchas horas. Fue una de las canciones que se interpretaron por primera vez en formato sinfónico; concierto en el que prevaleció escénicamente la formalidad, no así el ánimo de las y los jóvenes talentos, acompañados por los excelentes arreglos orquestales. El reto para éstos fue no cantar la música vernácula, bravía, como si fuese ópera , según las propias palabras de la reconocida soprano María Katzarava.

El recuerdo de José Alfredo estuvo presente durante todo el concierto, sin embargo, el público en contadas ocasiones se animó a cantar algunas letras. Los intérpretes tuvieron que animar al público, pasado dos terceras partes del recital: Están muy calladitos , dijo uno de los cantantes.

Fue así como llegó por primera vez, el espíritu del compositor guanajuatense a Bellas Artes, quien en vida no tuvo la oportunidad de interpretar ahí sus canciones, las cuales de una u otra forma, siempre hacen estremecer lo más profundo de los corazones.