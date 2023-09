El triunfo más reciente de Ferrari en Italia fue logrado por Leclerc en 2019. Sabíamos que no iba a ser fácil porque los Ferrari venían muy fuertes. Ha sido una calificación muy cerrada y muy buena para mí. Obviamente el objetivo es ganar la carrera mañana , dijo Verstappen, quien busca en la carrera italiana una décima victoria consecu-tiva en la Fórmula 1, lo que significaría un nuevo récord después de haber igualado las nueve que el alemán Sebastian Vettel logró al mando de un Ferrari.

Tuvimos un excelente viernes, pero desafortunadamente hoy (sábado) sufrimos muchos problemas , lamentó Checo.

El mexicano explicó: “La práctica tres nos afectó, no pudimos dar ni una vuelta con el neumático suave para preparar la calificación y fuimos a la calificación prácticamente con lo que aprendimos ayer. La pista había cambiado bastante y tuvimos un problema en la configuración en la práctica tres, entonces no aprendimos nada del compuesto blando. Y pagamos el precio en la Q3 porque no tuvimos la vuelta más limpia en ese compuesto.

Mañana será una buena pelea, pero aspiramos al podio , agregó el corredor tapatío.

En tanto, el piloto nacido en Monterrey, Nuevo León, Patricio O’Ward saldrá hoy en la novena posición en Portland, en la fecha 17 y penúltima de la serie Indy Car, donde el mexicano marcha cuarto en la clasificación que es encabezada por el español Alex Palou.