P

equeño de estatura, muy fuerte, simpático, dicharachero y sonriente, es fácil adivinar que Fernando Díaz Enciso ha logrado lo que se propone. Lo conocí en la toma de tierras del Pedregal de Santo Domingo, en la misma época en que presencié la toma de la colonia Rubén Jaramillo, en Temixco, a un lado de Cuernavaca, Morelos. Me llamó la atención que en una esquina de las escasas y tímidas calles de la nueva colonia, Díaz Enciso voceara La Jornada: “Compre La Jornada, el diario que habla de los pobres”.

En el Pedregal de Santo Domingo íbamos en brigadas a hacer tequios, como en la Rubén Jaramillo, cuando se levantó esa colonia de paracaidistas , explica Díaz Enciso. Apoyamos la invasión de las tierras vecinas a las de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Yo estudiaba ahí; muchos de mis compañeros acudieron a mi llamado...

–Es que eres convincente.

–Cuando se inició el Pedregal de Santo Domingo, me hiciste un reportaje y dijiste lo mismo.

–Recuerdo al líder Héctor Percástegui; era un ángel caído del cielo.

–Le perdí la pista. Los ángeles desaparecen.

–Era un líder caído del cielo, flaco y huesudo, quien abrazaba a los que nada tienen. Vino a mi casa el día que se cayó el lavadero y lo volvió a poner en su sitio. El apóstol Percástequi sabía hablar a la gente y levantarles su casa. De él siempre pensé: Su capacidad de entrega va a matarlo . A él nunca le tocó nada...

–Pues desapareció; varias personas lo andan localizando. Fui a buscar a la mamá de su hijo al Pedregal de Santo Domingo y no la encontré. Este 2023, la colonia cumple 52 años de fundada, lo mismo que La Escuelita, que dirijo y amo, ya que la levanté desde sus cimientos.

“Vamos a hacer un magno festival para conmemorar el aniversario de nuestro Pedregal de Santo Domingo e invitar a poetas, artistas, críticos, porque el año pasado no pudimos hacerlo por la pandemia. Ya invitamos a Lila Downs, a Horacio Franco (buenísima persona), a Gabino Palomares, a Atenea Ochoa, a María Inés Ochoa –hija de Amparo Ochoa–, la que entrevistaste. Arrancaremos con un convivio con las fundadoras Amigas por Siempre, y después de Las Mañanitas leeremos con magnavoz las historias del barrio...”

–Seguro van a invitar a María Rojo, su protectora...

–Con su apoyo y el del Instituto de Cultura publicamos un libro, pero quien destacó por su solidaridad con nosotros fue Alejandro Aura. Gracias a él publicamos nuestra memoria, y gracias a él también nuestro Instituto de Cultura pasó a ser Secretaría de Cultura. Durante tres días, viernes, sábado y domingo, festejaremos con baile, canto, música y recuerdos de una toma de tierras que no se ha vuelto a repetir. Hubo muchas balaceras. Corrimos todos los riesgos, y por eso vamos a leer en la vía pública Las mil y un historias del Pedregal de Santo Domingo. Acuérdate, Elena, de los enfrentamientos entre comuneros que se decían dueños de la tierra y nosotros que los sacamos. Durante mucho tiempo vivimos peleados, pero ahora nos vemos como compañeros.

“Yo estaba en la UNAM y salimos en brigada a apoyar la toma de tierras y algunos nos quedamos a construir lo que ahora es La Escuelita. Otros regresaron a la UNAM; yo me quedé a vivir en Santo Domingo, a cargo de La Escuelita, que es un tesoro. Otros cuates más radicales se fueron a la guerrilla en Guerrero, por eso no tuve maestros que dieran talleres, así que hice de todo. Fui a los barrios y busqué a los muchachos de las pandillas con los que me juntaba y los convencí de que dejaran el relajo y vinieran a encerrarse en un aula; logré hacerlos maestros. Ahora todos los colonos nos quieren.