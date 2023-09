▲ Prime participó en el reciente festival alternativo Fringe, en Edimburgo. Foto tomadas del sitio de la agrupación

En la tradición asiática, se colocan linternas flotantes sobre el agua con deseos escritos en ellas, se dejan a la deriva y se les observa fluir río abajo. Esta creencia es parte del Festival de los Fantasmas, una de las ceremonias budistas más bellas y populares, describen las frágiles lámparas que ahuyentan la mala suerte y traen felicidad.

B. Dance detalla que los bailarines parecen flotar con gracia sobre el agua; están envueltos en muselinas vaporosas que representan linternas , en una combinación de movimientos tradicionales asiáticos, con artes marciales y danza contemporánea.

Con motivo de la participación de Prime en el reciente festival alternativo Fringe, de artes escénicas en Edimburgo, la BBC realizó un video sobre el grupo de danza con el título de Never to Old to Dance (Nunca demasiado viejo para bailar), en el que algunos de los integrantes relatan sus emociones sobre la danza, la vejez y la coreografía más reciente, The Infinite Life Journey, que presentaron hace un par de semanas (https://www.youtube.com/watch?v=MAL5lUa7lns&t=11s).

Prime se originó en Dance Base, academia de danza en Escocia, que con un extenso programa de clases considera que cualquiera debe tener la oportunidad de bailar, desde niveles principiantes hasta profesionales. El ritmo no importa, puede ser afrobeat, bollywood, ballet, jazz, highland, jazz o latino, entre más de 40 tipos diferentes de baile.