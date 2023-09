Ángel Bolaños y Alejandro Cruz Reporteros. Rubicela Morelos Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 3 de septiembre de 2023, p. 23

Ante la decisión del décimo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, con sede en la Ciudad de México, de levantar la prisión preventiva al fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, la presidenta de la Comisión de Equidad de Género del Congreso capitalino, Ana Francis López Bayghen, de Morena, pidió a las organizaciones de mujeres estar pendientes de los magistrados que integran dicho pleno e informar a las diputadas y diputados federales para que tomen en cuenta esas decisiones cuando llegue el momento en que quieran ser ratificados en sus cargos.

La también activista y fundadora de la compañía de teatro cabaret Las Reinas Chulas, no ocultó su indignación ante la resolución de los magistrados Reynaldo Manuel Reyes Ríos, Carlos López Cruz y Elisa Macrina Álvarez Castro al estar comprobado que Carmona ejecutó una operación criminal para obstruir la justicia en el feminicidio de Ariadna Fernanda López.

No es un fiscal al que se le traspapeló el folder, no es un fiscal que hizo caso omiso de un asunto porque se distrajo, por inepto o por ineficiente, no; hubo toda una construcción de una realidad alternativa, de una ficción para encubrir un crimen. Por fortuna, la Fiscalía de la Ciudad de México pudo volver a arrestarlo , ahora bajo el cargo de encubrimiento por favorecimiento.

Al respecto, el secretario de Gobierno capitalino, Ricardo Ruiz Suárez, dijo que el ilícito imputado a Carmona está relacionado con la manipulación de pruebas en torno al feminicidio de Ariadna.