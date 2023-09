E

n 1980, Phillip Roth (1933-2018), el famoso escritor estadunidense que unos años antes inició la serie Escritores de la otra Europa en la editorial Penguin que se hizo famosa y puso a Europa Central en el mapa cultural del mundo anglófono, entrevistó a Milan Kundera (1929-2023). En una parte, Kundera, ya en su exilio en París, habló de un tema que, como decía, le parecía inimaginable pero la invasión rusa a Checoslovaquia en 1968 lo convirtió en una suerte de obsesión: la desaparición de los países . No sé qué le depara el futuro a mi nación. Es seguro que los rusos harán todo lo posible para disolverla gradualmente en su propia civilización. Nadie sabe si tendrán éxito, pero la posibilidad está aquí, y la súbita comprensión de tal posibilidad es suficiente para cambiar todo el sentido de la vida , decía Kundera, apuntando de paso a los lituanos secuestrados por Rusia . – ¿Sabías que en el siglo XVII, Lituania era una poderosa nación europea [Mancomunidad polaco-lituana]? , le preguntaba a Roth– y a los 40 millones de ucranios obligados a ver cómo su país desaparecía del mundo, sin que nadie prestara la más mínima atención .

Quién sabe si esa un poco olvidada referencia de Kundera a Ucrania –algo raro dado que después de su muerte fue bautizado como un visionario que predijo la invasión rusa en 2022 – fue pensada para beneficio de Roth, cuyos antepasados judíos justo venían de allí: sus abuelos paternos de Kozłów/Kozlov cerca de Lwów o Lviv (entonces Lemberg) en la Galitzia austro-húngara, y sus abuelos maternos de alrededores de Kiev, entonces parte del imperio ruso–, pero ejemplificaba bien sus preocupaciones por el borrado del mapa de los países y la suerte de la Europa Central que vivía en la sombra de Rusia. En efecto, lo que hacía Kundera en aquella entrevista era retomar algunas ideas de su ensayo La literatura y las pequeñas naciones (1967), donde hablaba de la lucha por la sobrevivencia de los escritores checos dentro de un imperio de habla alemana y prefigurar otras que plasmaría en un muy sonado texto por venir: Un occidente secuestrado. La tragedia de la Europa Central (1983), centrado ya más en Rusia y sus pulsiones imperiales. Cuando a principios de este año ambos textos han sido reditados en inglés y en español (Harper/Tusquets), Kundera fue unánimemente llamado como testigo en nombre de la causa occidental de Ucrania .