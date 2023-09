E

l 21 de julio pasado, (Reforma), la candidata Claudia Sheinbaum estableció que a “quien suceda a AMLO le tocará consolidar el sistema de salud. En la Ciudad de México, yo construí tres hospitales generales, y lo que queremos es que en todo el país en la salud, desde la preventiva hasta lo más complicado de las enfermedades, cualquier mexicano o mexicana tenga la posibilidad de ir a su centro de atención, a su hospital y obtenga totalmente gratuita la mejor atención posible. ¿Y cómo así? Luego, el 23/7/23 (La Jornada) sostuvo que es necesario crear un sistema de cuidados para los hijos e hijas que acompañe el derecho al trabajo y al salario digno, pero, al igual que a Ebrard, la pregunta es ¿cómo podrá diseñarlo evitando repetir las ya publicitadas propuestas de la derecha en la materia? El 5/8/23 (Reforma) resaltó que los adultos mayores son nuestro orgullo porque no solamente trabajaron para sus familias, sino también por el bien de la patria. ¿Y? El 13/8/23 (Reforma), aseguró que consolidaría el IMSS-Bienestar para que sea realmente un sistema universal, con el fin de que todos dispongan de acceso a la salud ¿Y cómo lo consolidaría ?

Ante mujeres, el 8/7/23 (La Jornada), el candidato Marcelo Ebrard resaltó la necesidad de crear un sistema nacional de cuidados, pero al igual que con la candidata Sheinbaum, ¿cómo podrá diseñarlo evitando repetir las ya publicitadas propuestas de la derecha en la materia? Luego, el 10/7/23 (La Jornada) preguntó si no hablamos de los temas de fondo, entonces ¿para qué estamos haciendo todo esto? . Efectivamente, ahora se trata de que concrete sus propuestas. El 20/7/23 (Reforma) se comprometió a impulsar un sistema nacional de cuidados para las jefas de familia. ¿Y qué le ofrece al resto de la población? Luego, el 19/7/23 (Reforma) mencionó que las tareas importantes que AMLO presentó en el Zócalo el pasado 2/7/23 fueron la seguridad y la salud, porque nos falta mucho . Cómo, por ejemplo, ¿qué? El 1/8/23 ( La Jornada), en monólogo presentó algunos ejes de su propuesta en salud que será examinada posteriormente. El 7/8/23 (La Jornada) presentó su popurrí violeta , mezcla de supuestos beneficios para las mujeres. Financiado ¿cómo? El 8/8/23 (La Jornada) reiteró la idea de desarrollar un sistema nacional de cuidados sin distinguirse –nuevamente– de las propuestas de la derecha.