Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Sábado 2 de septiembre de 2023, p. 12

Cerca de 3 mil maestros pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marcharon en la capital del país para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador que escuche al magisterio que está todos los días en las escuelas, a quienes educamos a millones de mexicanos. No venimos a criticarlo, sino a decirle que no todo está bien. En nuestras comunidades la violencia sigue creciendo y la promesa del derecho a la salud y la educación aún no es una realidad , tras insistir en que se reinstale la mesa nacional de diálogo con su administración.

En el marco del quinto Informe de gobierno y la instalación del periodo ordinario del Congreso de la Unión, aseguraron que el magisterio no tiene nada que festejar .

Venimos a decirle a los legisladores que incumplieron su tarea. No legislaron a favor del pueblo, porque no sólo no abrogaron la mal llamada reforma educativa, sino que la profundizaron.

Isael González Vázquez, secretario general de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de Chiapas, y que está en la coordinadora, aseveró que si logramos soportar el vendaval de los gobiernos de derecha sabremos superar también a este gobierno que se dijo de izquierda y no cumplió . Reiteró su llamado a la organización de la base magisterial y de los movimientos sociales en pro de la defensa del derecho a condiciones dignas de vida y empleo.

En el marco de la jornada nacional de lucha de la CNTE, que convocó a educadores de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y de la Ciudad de México, instalaron un plantón frente en las inmediaciones de la Cámara de Diputados desde las primeras horas de ayer; cientos se juntaron frente a la Torre del Caballito, en Paseo de la Reforma y avenida Juárez, donde partieron a las 10 horas hacia Palacio Nacional.