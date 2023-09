Alma E. Muñoz, Enrique Méndez y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Sábado 2 de septiembre de 2023, p. 8

Xóchitl Gálvez Ruiz utilizó la tribuna del Congreso de la Unión para realizar un mitin político en el que, incluso, propuso un programa de gobierno. México necesita una presidenta que asuma su responsabilidad. México merece más de lo que este gobierno le ha dado , afirmó ante la complacencia de los legisladores de PAN, PRI y PRD que, sin empacho, le gritaron ¡presidenta, presidenta en el salón de plenos de la Cámara de Diputados.

Xóchitl ha logrado despertar la esperanza de los mexicanos. No estás sola para enfrentar este régimen con todo su aparato , le dijo la diputada Carolina Viggiano, secretaria general del tricolor. México, agregó, se escribe con X y merece más , al tiempo que cruzó los brazos para emular la inicial de quien será su candidata presidencial.

En el mismo tono, también desde la tribuna, el coordinador perredista, Luis Espinosa Cházaro, le ofreció apoyo frente a los embates del misógino de Palacio Nacional , en medio del estruendoso festejo de los senadores y diputados de su partido, del PRI y el PAN, contra los abucheos de los legisladores de Morena y sus aliados.

Los partidos opositores, que integran el Frente Amplio por México (FAM), aprovecharon la apertura del periodo de sesiones del Congreso de la Unión para ofrecer a su virtual candidata presidencial la oportunidad de dar un discurso prácticamente de campaña, en lugar de responder el quinto Informe del gobierno federal.

Lamentamos , dijo Gálvez Ruiz, que Andrés Manuel López Obrador haya traicionado la esperanza de millones de mexicanos que anhelaban un México mejor .

Morena y el gobierno, insistió, tenían todo para hacer realidad la transformación: respaldo popular contundente, mayoría legislativa en ambas cámaras y toda la fuerza política, pero tiraron a la basura su oportunidad. No hubo transformación, hubo destrucción. Los datos no mienten, no hay otros datos, el gobierno de Morena fracasó .

Señaló que el principal pendiente de la actual administración es la inseguridad y abiertamente planteó una nueva estrategia en la materia, con tres elementos clave: inteligencia, corazón y firmeza.