Andrea Becerril, Alma Muñoz y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Sábado 2 de septiembre de 2023, p. 7

Desde la tribuna del Congreso de la Unión, la diputada de Morena Aleida Alavez Ruiz reclamó que el bloque opositor con absoluto cinismo e impunidad haya utilizado ese espacio para posicionar a su candidata a la Presidencia de la República para 2024, aun sabedores de que la derrota los espera con los brazos abiertos .

Ultima oradora, advirtió que es completamente inmoral que vengan aquí a hacer un mitin de campaña en total fraude a la ley , en alusión al discurso que antes pronunció Xóchitl Gálvez Ruiz, senadora del PAN, a la que calificó de corrupta.

Al hablar a nombre de Morena en el acto de apertura del Congreso, lo primero que hizo fue esparcir aerosol antibacterial en el atril donde antes habló la aspirante presidencial del Frente Amplio por México: Ojalá esto nos ayude a desinfectar un poco la máxima tribuna del país, hoy violentada por esta triste persona que encarna y representa a la corrupción en su máxima expresión .

Advirtió que el grupo de Morena no permitirá que se rompa la institucionalidad del Congreso de la Unión. La apertura de trabajos legislativos y la recepción del Informe presidencial es un acto institucional, republicano y solemne, que han corrompido al subsumirlo a sus intereses de grupo .

Hizo notar que hace 100 años que no pasaba algo así en una sesión de Congreso general, pero lo hacen ahora por alguien que los representa, por una corrupta que se pone el disfraz de indígena .