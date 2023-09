No es cosa menor, los impartidores de justicia deben servir al pueblo, a sus causas y a sus mandatos, y no como ocurre ahora, operar bajo la consigna de beneficio de grupos o de facciones políticas económicas y hasta bajo consigna de intereses delictivos .

La polémica a causa de la suspensión que el ministro de la Corte Luis María Aguilar dio a los gobiernos de Chihuahua y Coahuila para no distribuir los libros de texto gratuitos fue uno de los motivos esgrimidos por el Presidente para insistir en la reforma a ese poder y que sus integrantes sean elegidos por el voto popular y no designados por la élite económica y política.

Feliz se veía la anfitriona Layda Sansores, más aún cuando el Presidente le pidió ponerse de pie en medio del mensaje: ¡Gobernadora, gobernadora! , lanzaron sus colaboradores, a lo que la mandataria estatal alentó a cambiar el grito: ¡Presidente, presidente!

Pueblo uniformado

La defensa de las fuerzas armadas significó el segundo acto.

López Obrador realzó el papel de marinos y soldados no sólo en tareas de seguridad, sino además su apoyo a la población ante catástrofes derivadas de eventos naturales; la construcción de diversas obras de infraestructura; el cuidado de aduanas, puertos y aeropuertos; la entrega de libros de texto o la distribución y aplicación de vacunas; la limpieza de playas y el desazolve de ríos.

En vez de militarizar al país, como sostienen nuestros opositores, estamos dejando de manifiesto que los marinos y los soldados son pueblo uniformado, servidores públicos ejemplares, trabajadores leales y patriotas.

Evidente fue la ausencia de algún representante de los otros dos poderes de la Unión.

La atención a las causas que originan la violencia, como núcleo de la estrategia de seguridad, está funcionando bien. Los delitos del fuero federal se han reducido en 24 por ciento, el homicidio en 17 por ciento, el robo en 26 por ciento, el feminicidio en 29 por ciento, el robo de vehículo en 44 por ciento y el secuestro en 80 por ciento .

No dejó de lado reafirmar que “a diferencia de lo que sucedía durante los gobiernos neoliberales o neoporfiristas, ahora no se reprime al pueblo, no se ordenan masacres, no hay tortura, no se desaparece a nadie, no se tolera la violación de los derechos humanos y tampoco existe un narco-Estado”.

Modelo eficaz

El tercer acto para cerrar la puesta en escena fue el énfasis en la reducción de la pobreza y la desigualdad pese a la crisis mundial derivada de la pandemia de covid-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania.

Nuestro modelo de desarrollo denominado Humanismo Mexicano es eficaz y funciona de manera excepcional. Quizá la enseñanza mayor del fallido modelo neoliberal o neoporfirista es que la apuesta por el progreso material sin justicia es política y socialmente inviable, y que, a la larga, está condenada al fracaso .

En sus primeros cuatro años de gobierno, dijo, hay 5 millones menos de personas en pobreza y la desigualdad de ingresos entre los hogares más ricos y los más pobres se redujo de 18 a 15 veces.