uinto informe del presidente López Obrador, con recuento de logros sociales y económicos y pendientes en el lustro que lleva en el gobierno, con un mensaje puntual: arriba los de abajo, que no significa necesariamente abajo los de arriba, sino abajo los privilegios; nada de corrupción, de extravagancias, cero autoritarismo, nada de clasismo, racismo, discriminación; democracia sí, oligarquía no; honestidad sí, corrupción no; justicia y fraternidad sí, pobreza y desigualdad no .

Entre sus anuncios destacó el relativo a la Refinería Olmeca, en Dos bocas, Tabasco, la primera construida en 44 años: hoy empieza a producir petrolíferos, y a finales del año estará en un promedio de 290 mil barriles diarios de gasolinas . Y como parte del anuncio, el contexto: en 2018 importamos, en promedio, 900 mil barriles diarios de gasolinas, lo que significaba 80 por ciento del consumo nacional cuando llegamos al gobierno. A finales de este año vamos a estar importando sólo 250 mil barriles, 20 por ciento del consumo nacional. El plan es que en 2024 no compremos gasolinas ni diésel en el extranjero, que se procese aquí todo el petróleo crudo para darle valor agregado a nuestra materia prima, mantener precios bajos de combustibles en beneficio de los consumidores .

Algo más: detuvimos la caída de 15 años consecutivos en la industria del petróleo. A fines de 2018 sólo se extraía un millón 700 mil barriles diarios y de haber continuado esa tendencia estaríamos importando petróleo crudo. Ahora producimos un millón 900 mil barriles diarios, se logró rescatar la actividad petrolera en lo relacionado con la producción de petróleo crudo. Las seis refinerías que heredamos han sido reparadas y han recibido mantenimiento con una inversión de 70 mil millones de pesos. Por ello, ha aumentado su producción de 38 a 60 por ciento. La refinería Deer Park, que compramos en Houston, ya se pagó y procesa 340 mil barriles diarios .

También en materia de energía, el mandatario informó que el programa de ampliación de la Comisión Federal de Electricidad incluye la construcción de 12 plantas de ciclo combinado, dos se construyen en la península de Yucatán, y las vamos a inaugurar el año próximo. Ya inauguramos una primera etapa de una central solar y está en proceso la modernización de 20 hidroeléctricas, donde se están cambiando turbinas y equipos, con una inversión de 9 mil 500 millones de dólares. Compramos 13 plantas de generación de energía eléctrica a la empresa española Iberdrola, con lo cual se llevó a cabo una nueva nacionalización de la industria eléctrica. Esto nos permitirá asegurar que el año próximo la CFE va a quedar con una capacidad de generación de energía eléctrica de 60 por ciento del total del consumo nacional”.