Los ministros saben que esos privilegios son innecesarios porque pueden cumplir su función con mesura y dignidad. Los diputados deben aprobar presupuesto en beneficio de las mayorías y no lo que no es necesario para jueces.

Sin embargo, reconozco su calidad como mujer y política, la experiencia que mostró en toda su carrera, eso me haría pensar que ayudaría a resurgir al PRI de sus cenizas. Haber apoyado a la otra candidata no hace sino ver que están hechos bolas, lo cual me da mucha pena de esta contienda que no tiene hechura.

Hilda Mendoza Villela

Invitaciones

Teatro Concierto para un corazón marchito

El Albergue del Arte invita a la temporada de Concierto para un corazón marchito, de M L Medina; dirección de Antonieta Martínez; asistente, Leticia Jiménez, y en el reparto, María Luisa Medina y Beatriz Cecilia. Es el encuentro singular de dos mujeres que están en situaciones distintas. La que yace en una cama esperando pasar a otra vida , espera su final con la sabiduría de quien ha vivido a partir del amor. La que se queda, la que no está diagnosticada con una enfermedad terminal, ha seguido todos los pasos que la sociedad nos dicta para ser infelices.

Sábados 2, 9, 23 y 30 de septiembre a las 19:30 horas, en el Foro El Albergue del Arte, en Alberto Zamora 32, colonia Villa Coyoacán. Reservaciones: 5555-546228. Entrada libre.

Presentación de la revista Memoria

El Círculo de Reflexión, Buzón Ciudadano A. C., invitan a la reflexión y análisis de la Presentación de la revista Memoria. Presentadores: Silvana Rabinovich, Hugo López Gatell y Esther Kravzov. La cita es el sábado 2 de septiembre a las 12 horas, en el parque del Cartero José Refugio Ménes, de la colonia Postal, cerca del metro Villa de Cortés.

Segundo aniversario de Se buscan lectores

Segunda sesión: jueves 7 de septiembre de 2023.De 18 a 20 horas (tiempo de la Ciudad de México). 21 comentarios para celebrar 26 libros leídos.

9) El sexto sentido y otras historias, Amado Nervo

Comentarios de la maestra Rosalba Olivares

10) Historia de una maestra, Josefina Aldecoa

Comentarios de la maestra Rosalba Olivares

11) El lector, Bernhard Schlink

Lector invitado: Enrique Álvarez Serrano

12) Los recuerdos del porvenir, Elena Garro

Comentarios de la maestra Karilú López Ramírez

13) La sonata a Kreutzer, Lev Nikolaievich Tolstoi

Comentarios del maestro David Galván

14) La sombra del viento, Carlos Ruiz Zafón

Comentarios de Felipe Báez V.

15) El acontecimiento, Annie Ernaux

Lector invitado: Víctor González

Transmisión en vivo en YouTube Programa Galatea

Enlace Zoom: https://cutt.ly/Z19pjtM

Código de acceso: galatea23

Convocan: UACM-Programa Galatea y Lectores en activo. Desde la Ciudad de México.