▲ Rodrigo Rodríguez Otero asegura que su carnet de identidad original estaba marcado para que no se le permitiera el ingreso a Chile. Foto cortesía del entrevistado

Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 2 de septiembre de 2023, p. 23

Madrid. Rodrigo Rodríguez Otero, integrante del comando guerrillero del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que intentó ajusticiar al dictador Augusto Pinochet Ugarte, en vísperas del 13 aniversario del golpe contra el presidente de Chile, Salvador Allende Gossens, está convencido de que gracias a ese atentado el gobierno estadunidense llegó a la conclusión de que el general no debía continuar al mando del país .

Semanas después del derrocamiengo de Allende, con su madre, la periodista Marcela Otero, y su hermano pequeño, de 10 años, Rodríguez Otero partió a Cuba. Retornó años después a su tierra natal, donde se integró al Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), que tomó su nombre del emblemático héroe (1785-1818), cuya labor como combatiente y espía fue fundamental en el periodo de la resistencia independentista.

Nací en 1960, así que en el momento del golpe de Estado tenía 12 años. Cumplí 13 años poquitos días después. Viví el gobierno de la Unidad Popular siendo un niño, pero muy politizado, muy atento a lo que ocurría, y recuerdo perfectamente esa época, que sin duda me marcó , explica Rodríguez en entrevista con La Jornada.

“El día del golpe de Estado, mi padre (el teatrero Orlando Rodríguez) daba clases en Puerto Rico y volvía para mi cumpleaños, que era el 23 de septiembre, pero ya no pudo llegar nunca más ni a mi cumpleaños ni al país. No le dejaron entrar, lo que provocó nuestra separación para siempre. Era un militante comunista, pero dejó de pertenecer al partido en 1964 (…) Tenía 43 años, no pudo volver nunca más a su país ni con su familia, y se quedó a vivir en Venezuela, donde murió a los 90 años.

Nosotros, mi hermano menor y yo, nos quedamos con nuestra madre, que tenía 32 años y ella nos sacó de Chile el 24 de noviembre de 1973. Nos llevó primero a Perú, después llegamos el 4 de enero de 1974 a Cuba , señala.

Su abuela enfermó en 1978, lo llevó a su madre a regresar a Chile, mientras él y su hermano continuaron en Cuba, donde recibió instrucción militar para sumarse a la lucha sandinista en Nicaragua. Al triunfar la revolución, ya no viajó a la nación centroamericana y se reincorporó a sus estudios de ingeniería.

“Lo que yo quería era volver a Chile, porque desde niño me quedé muy impactado con la asonada golpista y el derrocamiento, con todas las muertes que nos rodearon. Por ejemplo, la de mi vecino, Augusto Olivares, el periodista que se suicidó en La Moneda, un hombre increíble. O el camarógrafo que trabajaba con mi madre, al que también mataron, Hugo Araya, aunque nosotros le llamábamos El Salvaje porque tenía aspecto de anacoreta.”

El retorno

“A Chile volví a principios de 1985, ingresé con un pasaporte falso de nacionalidad ecuatoriana, porque, a pesar de que era muy joven y no había tenido ningún vínculo con Chile, en mi pasaporte original me habían puesto una letra L, que era como una marca que ponía el régimen que te permitía viajar por el mundo pero en ningún caso entrar a Chile.

“No pertenezco a la generación de mis padres, que a lo mejor no defendió la experiencia del gobierno popular, ya sea porque se sintieron avergonzados o porque buscaron justificaciones o porque cambiaron de formas de pensar, pero en nuestro caso, los jóvenes y niños que no sentíamos culpabilidad, sí sentíamos mucha indignación, resentimiento por lo que había pasado, y nos sentíamos en condiciones de luchar.

“La única manera de enfrentar a la dictadura era con las armas (…) Con el tiempo, los que luchamos con las armas hemos sido borrados de la historia porque somos como los exaltados, los malos, los que no respetamos las reglas”, expone.