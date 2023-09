El músico tuvo sus inicios en el folk, pero después dejó la guitarra acústica por los sintetizadores antiguos. Debutó con su Ep titulado Up to You, lanzado en 2019, y contó con colaboraciones de los músicos australianos Lanks y Cleopold, entre otros. Su más reciente disco, publicado por medio de Arts & Crafts México, está formado por ocho temas originales e incluye una colaboración con la vocalista del grupo francés L’Impératrice, Flore Benguigui.

Existieron muchas limitaciones al grabarlo de esa forma, pero a mí me encanta, porque siento que construyo una canción como un rompecabezas, uno las piezas, grabarlo de manera digital te da atajos que no me gusta tomar. Quise hacer un disco solo, estar en todo el proceso, crear la música, producirlo y todo eso, lo realicé en mi estudio y el tiempo que estuvimos en confinamiento, me ayudó para poner atención en los detalles, tanto en la música como en la letra , dijo en entrevista con La Jornada, Kesmar.

Hazlo tú mismo

El cantante se consolidó rápidamente como una nueva y excitante voz en la música pop moderna, adoptó la filosofía DIY (siglas en inglés de Do It Your Self, Hazlo tú mismo, en español), grabando todas las canciones en cinta y siendo él mismo el productor. En una época en que la música puede sonar tan perfecta, quería que todo sonara tan imperfecto como pudiese , mencionó.

Son las imperfecciones y errores los que me hicieron enamorarme del sonido de las décadas de los setenta y ochenta. Desde que compré mi primer sintetizador Roland Juno 60, como muchos otros, ya no pude regresar al mundo digital , detalló el artista.

El nuevo material también incluye un video del tema Is It You I Miss, protagonizado por el propio Kesmar y su novia Jenaya Okpalanze, quien creó el arte del disco. Fue grabado durante el reciente viaje que hicieron a Los Ángeles.

“Muchas veces vienen a mí frases y a partir de ellas puedo crear una historia ficticia o contar una personal . No necesariamente me inspiro en libros, no tengo tiempo con la grabación del disco y con otros proyectos que tengo que atender, pero el último libro que leí fue uno sobre Elton John.