Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Sábado 2 de septiembre de 2023, p. 6

La música siempre ha habitado en George Daugherty, quien desde pequeño hizo suyo este lenguaje universal, con el cual se ha comunicado y acercado a millones de personas a través de una orquesta sinfónica en vivo y a los Looney Tunes en la pantalla grande, encabezados por Bugs Bunny, el legendario conejo, superestrella de los dibujos animados.

Daugherty, quien es director de orquesta, creador de bandas sonoras, productor y escritor estadunidense, fue artífice junto con David Ka Lik Wong, hace 34 años, del espectáculo Bugs Bunny en Broadway, el cual ha sido desde entonces un éxito alrededor del mundo.

Ahora el espectáculo llega de nuevo con su deslumbrante magia a México para presentar Bugs Bunny at the Symphony el 5 de noviembre en el Auditorio Nacional, además de conciertos en Puebla (22 octubre), Monterrey (12 de noviembre) y Guadalajara (25 de noviembre). El tour coincide en los festejos del aniversario 100 de Warner Bros, a quien pertenecen los personajes y cortos animados.

George Daugherty, de 67 años, nacido en Pendleton, Indiana, contó a La Jornada: fui un niño excepcional porque ejecutaba música incluso antes de hablar; en casa teníamos un piano y comencé a los cuatro años a tocar notas por oído y empecé con clases de piano. Ya estaba listo y era algo que hacía con mucha pasión; además escuchaba todo tipo de música, pero estas caricaturas, sin duda, me conectaron con los sonidos de otra forma .

Detalló: los sábados por la mañana se proyectaban estas caricaturas por televisión y las veía; aunque tuviera una reacción a las animaciones, lo que más me inspiraba y motivaba era la música; me parecía extremadamente diferente, único, porque era clásica. Era algo de otro mundo y así fue como me introducí a la música de orquesta .

La música, definió Daugherty, es un lenguaje universal con el que conectas los corazones y las emociones; a veces hay cosas que no podrías decir con palabras, pero con ésta sí; entonces cuando dirijo a una orquesta, sólo la necesito a ella, para comunicarme con la audiencia y personas de distintas partes del mundo .

Sobre la clave de por qué ha sido exitoso combinar la música en vivo y los dibujos animados, el ganador del premio Emmy, reflexionó: no te voy a esconder cuál ha sido la clave; ha sido la absoluta perfección y excelencia que tienen las caricaturas. En nuestro caso, no sólo porque la animación se ha ejecutado de manera brillante, sino la música de orquesta también lo es .

“En 1989 –prosiguió– cuando apenas empezaba este proyecto, ya era conductor de ópera, ballet y estuve en varios lugares y, en ese momento, no pensé que éste iba durar tanto, pero ya han pasado 34 años. Lo que nos ha mantenido aquí es el material tan bien logrado y brillante; ha sido apasionante llevar este concierto a diversos países, pero aunque se podría pensar que es repetitivo, es como sucede con El cascanueces, otras óperas o ballets que se repiten de manera continúa, pero es porque en realidad son una obra de arte, son perfectas”.