Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Sábado 2 de septiembre de 2023, p. 3

A 50 años del golpe de Estado en Chile contra el gobierno democrático de Salvador Allende se debe realizar un acto de Estado que conmemore ese crimen de lesa humanidad, que el 11 de septiembre de 1973 inició el terrorismo estatal que asoló al país durante 17 años, no un evento cultural ni artístico , sostuvo Carmen Hertz Cádiz, primera vicepresidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados de esa nación.

La legisladora y abogada defensora de derechos humanos dijo a La Jornada que el estatuto que la comunidad internacional ha creado durante décadas, sobre todo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, sostiene con claridad que en las sociedades que han sufrido opresiones políticas de exterminio o genocidas, como la nuestra, el Estado tiene la obligación de dar a conocer esa verdad .

Puntualizó: Ésta tiene que ser colectiva, y es un fundamento de la memoria. Eso en Chile, por diversas razones, está obviamente al debe. Lo importante hoy es insistir en el tema de la memoria y en que ésta no es en clave de pasado, sino de presente y de futuro .

Hertz (Santiago de Chile, 1945) deploró la ola de negacionismo desarrollada por una ultraderecha chilena que trata de instalar relatos que pretenden relativizar esta verdad histórica y buscar consensos sobre algo en lo que no hay nada que consensuar: el golpe de Estado fue el crimen fundacional en este país .

Apeló a que se difunda mucho más lo que ocurrió para que los ejecutados, desaparecidos y prisioneros políticos que sufrieron tortura no sean un número, sino rostros y vidas, biografías truncadas. Eso no se ha difundido nunca en la enseñanza media ni en la escuela matriz de las fuerzas armadas. Tienes políticas públicas de memoria muy deficitarias por el carácter que tuvo la transición democrática, uno de cuyos pilares fueron los pactos de impunidad, que estallaron de manera dramática cuando Augusto Pinochet fue detenido en Londres, el 16 de octubre de 1998 .

La legisladora sostuvo que se requiere “un país con una memoria colectiva que no se distorsione, de manera que el ‘Nunca más’ no sea una frase retórica, sino una realidad. Es necesario un gran estímulo a las políticas públicas de memoria, lo que hasta ahora no ha ocurrido. Se han distorsionado no sólo los crímenes de la dictadura, porque sus herederos siguen relativizando y justificando, por ejemplo, el golpe militar, sino que además se ha distorsionado de forma indecente lo que fue el gobierno de Allende y de la Unidad Popular”.