El gobierno estadunidense estudia los UAP con la AARO e independientemente con la NASA como parte de sus intentos para analizar el tema.

El pasado 26 de julio, el ex piloto de la Marina y ex oficial de inteligencia David Grusch, se encontraba bajo juramento ante el Congreso de Estados Unidos luego de haber asegurado en diversas ocasiones que el gobierno de su país encubría la posesión de objetos voladores no identificados (ovnis). Durante la audiencia Grusch reveló que hay muchas cosas que no puede discutir en público pero reiteró sus declaraciones a medios de comunicación, restos biológicos no humanos han sido recuperados por su gobierno.

Además de Grusch, David Fravor, comandante retirado de la Marina; y Ryan Graves, ex piloto de la Armada, brindaron sus testimonios, en los cuales describían encuentros con aeronaves que operaban de manera muy distinta a la de otros vehículos aéreos conocidos. Los testimonios dieron la vuelta al mundo y abrieron debates en torno a dicha posibilidad.

(Con información de Sputnik)