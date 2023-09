Alonso Urrutia y Emir a. Olivares

El principal objetivo comercial de México es consolidar el mercado de América del Norte para fortalecer la economía regional y hacerla más competitiva que las asiáticas, en especial la de China, que se ha convertido en la fábrica del mundo , afirmó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Si se restablecen los equilibrios comerciales a escala regional, se garantiza la paz, porque no habría ambiciones hegemónicas, señaló en la mañanera del jueves.

En respuesta a una pregunta, confirmó que México no se va a incorporar al bloque BRICS (integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), que está en vías de ampliación a otros países.

La apuesta mexicana es impulsar la gran oportunidad que tiene en la integración económica y comercial de América del Norte. Un segundo paso será la integración de todo el continente, que de conseguirse consolidará la fortaleza del hemisferio en el mundo.

Reconoció que en los tiempos recientes, América del Norte ha perdido competitividad en contraste con China. Esos desequilibrios no nos convienen, porque se buscaría equiparar ese desequilibrio económico, comercial, con el uso de la fuerza.

–¿Una polarización?

–Una polarización que no sólo sería económica, comercial, que llevaría a que se tuviese que usar la fuerza para mantener hegemonías. Yo prefiero un equilibrio económico y comercial para mantener la paz en el mundo. Que no haya confrontación bélica, que no se quiera imponer el predominio bélico, y eso puede lograrse si existen equilibrios económicos.

