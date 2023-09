La planilla encabezada por Rivera para la nueva mesa directiva fue elegida con 75 votos a favor, de un total de 101 que participaron en ese proceso, realizado en urnas, por lo que no se sabe quiénes fueron los 26 senadores que no le dieron su aval.

Llego limpia, con los votos libres y honestos de mis compañeros. Eso me permite ser una presidenta a su servicio, al servicio del Senado y del gran movimiento de transformación al que pertenecemos , recalcó Rivera, luego de que se dio a conocer que por 32 votos a favor se impuso a Maribel Villegas, quien fue respaldada por los legisladores afines al ex coordinador Ricardo Monreal y consiguió 26 votos.

Frente a sus compañeros de Morena, puso al descubierto el fuerte cabildeo que hubo y otras maniobras. Yo no me acerqué a ninguno de ustedes a pedirles su voto poniendo por el frente a algún aspirante a la presidencia o a la coordinación de la Cuarta Transformación, porque me queda claro la calidad moral, que es la que me representa y los representa .

La disputa entre los dos bandos dentro de Morena se puso también de manifiesto en la elección de quien ocupará la vicepresidencia de la mesa directiva del Senado, que corresponde también a los guindas. Empataron a 29 votos los senadores Casimiro Méndez y Sergio Pérez Flores, por lo que la legisladora Nancy Sánchez propuso que se dejara la vicepresidencia a Maribel Villegas.

De inmediato, la senadora Margarita Valdez se opuso. Ese tipo de arreglitos no se valen, dijo. Se repitió la votación y Sergio Pérez ganó por un voto.

Ya como presidenta del Senado, Rivera fue informada de que la ex priísta Nuvia Mayorga –quien dejó la bancada del PRI junto con Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu y Eruviel Ávila– se integró al grupo parlamentario del PVEM.