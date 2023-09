Es una decisión que genera un equilibrio , comentó en entrevista al término de la firma de un acuerdo por la integridad electoral con representantes de la sociedad civil (básicamente grupos dirigidos por quienes han estado cerca o han mostrado su simpatía por el frente opositor).

Antes, en otro encuentro, Rubén Lara, magistrado de la Sala Especializada del TEPJF, reconoció que hace falta una reforma que atienda las voces que piden liberalizar el modelo de comunicación política.

El más elemental, recordó, es el que surgió para regular radio y televisión, medios de comunicación que ya casi no son utilizados, pues predominan las redes sociales, de ahí que el análisis es cómo atender sus contenidos.