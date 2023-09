Cuando el PRI anunció que respaldaba a Gálvez, la senadora panista ya tenía compromiso en Santa Fe, donde expresó: con la única que quisiera hablar es con Beatriz. Lo que sí sé que es que no ha declinado y no quiero ejercer ninguna presión . Según la relatoría del PRI, Paredes no podía aparecer en el auditorio Plutarco Elías Calles, sin que estuviera Gálvez. Y tampoco la panista sin estar presente la ex gobernadora. Así que el encuentro se arregló para ayer jueves.

Marko Cortés celebró: Qué gusto verlas y que hayan platicado. ¡Enhorabuena! Con una sonrisa, Gálvez expresó: Siempre platicamos, la Beatriz y yo .

Alejandro Moreno celebró el diálogo y la foto Gálvez-Paredes y dijo: No tengo bola de cristal, pero conozco de política: en Morena van a salir divididos. A ver si el 6 de septiembre Marcelo (Ebrard) y (Claudia) Sheinbaum salen juntos en una foto .

Antes, Xóchitl Gálvez acudió a la plenaria de los diputados del PRD. Ahí definió que la única que tomó la decisión fue Beatriz Paredes. De no haber sido que ella decidiera retirarse hubiera habido contienda el domingo, pero (ahora) no tiene caso, no soy (José) López Portillo para aparecer solita en la boleta .

Añadió: “Beatriz es Beatriz, ella tomó la decisión, no el partido, ella pudo haber elegido llegar al domingo. Yo dije, ‘si hay presión, veámonos al domingo, ella es una mujer adulta que no se va a retirar si no decide retirarse’. Ni ella ni yo nos dejamos presionar por nadie. Y vayan entendiéndolo: a mí nadie me va a dar instrucciones”.

En un video, Paredes resaltó que es una mujer de misiones, no de puestos. Este es un momento para demostrarlo. En las encuestas oficiales no salí arriba, por un margen significativo. Ello y las decisiones del comité del partido en el que milito, me llevan a reconocer que el proceso no me es favorable, así es la democracia, se gana o se pierde . La ex gobernadora de Tlaxcala agradeció el apoyo recibido.

Gálvez recibirá la constancia a las 10 horas el domingo.