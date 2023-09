Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Viernes 1º de septiembre de 2023, p. 6

Sonriente, el presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró ayer ostensiblemente satisfecho con sus predicciones sobre la postulación de Xóchitl Gálvez como virtual candidata del bloque opositor y soltó: ¡Gané la apuesta! ¿Eh? No me vayan a decir que no sabía yo de lo que se trataba, lo tienen que reconocer .

Calificó de lamentable el acuerdo para la postulación, tan descarado, porque no terminaron su proceso, sino que fue pura declinación y remachó con un se los dije .

Ya había dado por concluida la conferencia matutina del jueves, pero volvió al micrófono cuando desde el fondo se le requirió una opinión sobre el desenlace del mecanismo por el cual el Frente Amplio por México designó a su dirigente y virtual candidata presidencial.

Estimó que la decisión la adoptaron una decena de personas y que, si bien todos los votos cuentan, hay algunos que pesan más que otros. Mencionó nombres de quienes dijo que participaron en la decisión: Carlos Salinas, Vicente Fox, Jorge G. Castañeda, Héctor Aguilar Camín.... Ya ustedes completen la lista , acotó y sugirió que había empresarios, con Claudio X. González como gerente de la operación.

En Morena no hay dedazo

Sólo en un momento el mandatario cambió su tono festivo. Fue cuando, desde el fondo del Salón Tesorería, se le cuestionó que si el proceso en Morena no era un asunto similar.