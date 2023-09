Los oligarcas ya la eligieron y no harán cambio alguno, porque con Paredes el rechazo panista sería aún peor y, lógicamente, menos votos.

Ya lo dijo el Presidente, la elegida es la innombrable y empieza con X, aunque me es indiferente, ya que no son mi elección para 2024; voy con Morena y su candidato, sea quien sea.

Ni de chiste votaría por ningún emisario del pasado, pero me doy cuenta de que ya los dados están cargados a favor de una vulgar botarga gelatinera.

Participaron, en Twitter, mil 57 personas; en El Foro México, 549, y en Facebook, mil 451. El sondeo fue distribuido por redes sociales a través del enlace de SurveyMonkey y por medio de la función Encuesta de la plataforma Facebook. Pueden votar todos, cualquiera que sea su ideología. Los organizadores no votan y los resultados no reflejan necesariamente su opinión.

Horacio Gómez/CDMX

Facebook

Es una verdadera farsa, claro que todo estuvo siempre planchado, como dijo AMLO.

Arturo Moreno/San Pedro Garza

La cúpula neoliberal encabezada por Claudio X. González no dio marcha atrás y mantuvo a Xóchitl Gálvez como ariete para competir en 2024, sin darse cuenta de que su baja aceptación y su discurso tan ramplón no le sirve para sostenerse en pie.

Carlos Oliveros Soto/CDMX

La botarga ya estaba amarrada desde antes de la farsa de la encuesta.

Eduardo Sainoz/Tlaxcala

Será la señora Gálvez la abanderada, no candidata de los partidos. Será representante de la oligarquía, no del pueblo. Debemos tener presentes las palabras del presidente Benito Juárez: Maldito y mil veces maldito el que con su palabra dice defender al pueblo y en los hechos lo traiciona .

Marco Tulio Bautista Jiménez/Tlalnepantla

El Presidente lo anunció. Y no se equivocó, así que la innombrable terminó llenando de vergüenza a los suyos. Me alegra que ni una ni otra tenga posibilidad alguna de ganarnos. Y vamos por el plan C. Fuera el perjudicial (acrónimo o lo más cercano) y los que lo apoyan.

José Luis Martínez/Tultitlán

La botarga inflada no tiene nada que ofrecer, salvo sus vulgaridades y sus mentiras, y la Paredes está bien preparada, ya que ha sido diputada, senadora, gobernadora, dirigente de su partido; haría un buen papel, aunque no le alcanzaría para llegar a la Presidencia.

Pablo Sergio Carranza/Playa del Carmen

Ninguna de las dos, de ellas no se hace una. Una vieja dinosauria del más rancio y corrupto PRI. La otra, una dinosauria botarga, pero igual de corrupta y ladrona que Beatriz Paredes Rangel. Está en crisis la oposición, no tienen candidatos confiables, los mismos corruptazos de siempre.

Emma Rosa Ruiz Aguirre/CDMX

Claudio y la oligarquía ya eligieron, lo demás fue una farsa vergonzosa.

Alejandro Rojas/CDMX

Me gustaría que fuera Beatriz por su preparación y trayectoria, ya que la innombrable es incapaz de expresar su propia opinión y propuestas sin leer.

Lucy Robles/Tijuana

Twitter: @galvanochoa

Facebook: @galvanochoa

Correo: galvanochoa@gmail.com