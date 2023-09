Oposición busca incidir en poderes Legislativo y Judicial, advierte

on el posicionamiento de la senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz para ser precandidata a la Presidencia de la República en una coalición de centro-derecha rumbo a los comicios de 2024, concluye el aspirantismo del Frente Amplio por México.

La designación de Gálvez Ruiz se inició desde un acuerdo cupular en el que participaron los ex presidentes mexicanos con residencia permanente en España, ex gobernadores, el ex presidente Fox y, activamente, una comisión ejecutiva que tiene como centro a Claudio X. González y la asociación de la oposición partidista PRI-PAN-PRD.

Para ello, se armó un gran aparato proselitista que estuvo financiado no sólo por ex presidentes, el mismo X. González, sino además por una amplia difusión de los medios de comunicación privados –impresos, digitales y televisivos–. En todo esto, la oposición de centro-derecha tiene previsto llegar a un gobierno de coalición y tratar de incidir no necesariamente desde el Poder Ejecutivo, sino en nueve gubernaturas que estarán en disputa, así como a través del Legislativo y una incidencia en el Poder Judicial, que también ya hace política.

Posiblemente, Xóchitl Gálvez logre un significativo porcentaje de la votación de las elecciones de 2024; sin embargo, lo que está en el fondo es la férrea disputa en la oposición por alcanzar senadurías, diputaciones, alcaldías, presidencias municipales y la Ciudad de México. Asimismo, está en juego el registro del PRD, la presencia opositora del disminuido PRI y que el PAN mantenga su segundo lugar partidista en la vida nacional.

Mario Trujillo Bolio

Piden recuperar edificio de la Normal Superior

Presidente de México, secretaria de Educación Pública: en el periodo 1968-1983 se desarrolló en la Escuela Normal Superior de México (ENSM) el movimiento democrático estudiantil y magisterial más importante del país. Los estudiantes y maestros de ese plantel logramos, entre otras conquistas, que la elección del cuerpo directivo fuera por voto universal, directo y secreto; integración de organismos estudiantiles democráticos en los cursos ordinarios e intensivos; derrotamos al charrismo sindical priísta y elegimos un comité delegacional democrático; conseguimos 78 plazas de tiempo completo, las cuales fueron sometidas a exámenes de oposición; aumentó la matrícula escolar, la cual alcanzó 9 mil estudiantes entre los cursos ordinarios e intensivos; rechazamos la reforma educativa por el sistema de áreas de aprendizaje que quería imponer la SEP y las autoridades educativas nos reconocieron el derecho a elaborar nuestra propia reforma educativa; los estudiantes obtuvimos al egresar plazas con 19 horas de servicio; apoyamos a movimientos magisteriales de varios estados del país y formamos maestros con orientación crítica y comprometido con las causas populares.

El 2 de septiembre de 1983, el gobierno neoliberal de Miguel de la Madrid decidió acabar con el proceso democrático de la ENSM y ordenó ocupar, con el cuerpo de granaderos, su edificio de Fresno 15, colonia Santa María la Ribera. A 40 años de esa ocupación, demandamos que las autoridades educativas devuelvan el edificio a la ENSM y que restablezcan los cursos para profesores foráneos que ahí se impartían a maestros de todos los estados de la República. Hacerlo constituirá un gran acto de reivindicación del normalismo.

Maestros de la ENSM Octavio Uribe, Julián Ramírez, Santiago Valiente, Enrique Ávila y 15 firmas más

Queja por operativo contra motociclistas

Ayer, desde muy temprano se llevó a cabo un operativo muy aparatoso en contra de los motociclistas irregulares en Insurgentes casi esquina con San Fernando, frente a las instalaciones de Grupo Salinas/Elektra, por la policía de tránsito, con una enorme grúa y patrullas.