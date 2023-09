Martín Arceo S.

La Jornada

Viernes 1º de septiembre de 2023, p. 8

La Feria Internacional de Cómics (Ficómics), organizada por la Dirección General de Bibliotecas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) –institución creadora de la primera comicteca establecida en México–, se realizará a partir de hoy al domingo. En ella se reunirán creadores de historieta nacionales ya consagrados, así como nuevos valores emergentes, y este año presentará a autores de Chile, país invitado especial al evento.

Entre los historietistas mexicanos que dialogarán sobre su quehacer y ofrecerán sus trabajos más recientes figuran dibujantes que han publicado en las afamadas editoriales estadunidenses Marvel y DC, como la queretana Alba Glez (ilustradora de Moon Girl & Devil Dinasour, de Marvel), cuyo estilo combina la estética japonesa y occidental; lo mismo que el chilango Raúl Valdés, quien ha realizado series de Los Hombres X en Marvel y de Batman para DC, al igual que relatos de los luchadores Blue Demon Jr y Canek Jr.

También estarán pioneros como Óscar Pinto, uno de los primeros mexicanos en publicar en DC, a principios de este siglo, y Carlos Tron, cuyo trabajo ha visto la luz en editoriales independientes de Estados Unidos.

Asimismo acudirán los ya consagrados Juanele (Patote, La abuelita karateca), Augusto Mora (creador de Los fantasmas de mi ciudad y ¿A dónde no llevan?, documento sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en 2014, y colaborador de la revista de humor político El chamuco), Joshua Hernández (la serie de chicas futbolistas Las retadoras, promotor de la lectura entre los niños con sus cómics Los Miauriachis y Pepe Pesadillas, entre otros), Luis Fernando, colaborador de La Jornada y autor de La pirámide cuarteada, relato sobre la matanza estudiantil de 1968 en Tlatelolco.

Estarán Alejandra Gámez, creadora de la serie onírica, esperanzadora The Mountain With Teeth; Pavel Ortega, dibujante de la serie de humor Nina; Edu Molina, argentino radicado en México realizador de su personaje El Sombra, lo mismo que de adaptaciones en historieta de Fiódor Dostoyevski y H.P.Lovecraft.