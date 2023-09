▲ Los productores Juan de Dios Larraín y Rocío Jadue durante la presentación de El conde, presentada en Venecia. Foto Afp

La huelga de actores en Estados Unidos arrancó en julio y se añadió a la que ya protagonizaban desde mayo los guionistas.

Ambos movimientos plantean reivindicaciones laborales ante el desembarco de la inteligencia artificial en el mundo del cine, y piden también mejoras salariales.

Dogman, de Besson

También se proyectó ayer la cinta Dogman, del director francés Luc Besson (El quinto elemento).

La historia de un chico víctima de abusos, que encuentra refugio en una jauría de perros, está protagonizada por Caleb Landry Jones, que ganó el premio al mejor actor en Cannes hace dos años por Nitram, sobre un tiroteo masivo en Australia.

Besson, de 64 años, espera regresar tras el sonado fracaso en 2017 de Valerian y la ciudad de los mil planetas que casi llevó a la quiebra a su productora, EuropaCorp.

Unas pérdidas que se llevaron por delante la fortuna que hizo con Taken (Búsqueda implacable en América Latina, Venganza en España) y que echaron por tierra las esperanzas de Besson de competir con los mastodontes de Hollywood.

El francés acaba de ser absuelto de una denuncia por violación.

Algo de lo que estoy particularmente orgulloso hoy es de mi libertad , declaró Luc Besson refiriéndose a su trabajo como director. Nadie puede impedirme escribir (la película) que quiera , agregó.

Aparte de El conde, Netflix presentará varias producciones en la Mostra, incluyendo un cortometraje de Wes Anderson basado en una obra de Roald Dahl, The Wonderful Story of Henry Sugar y The Killer, de David Fincher.

La Mostra de Venecia, que este año celebra su 80 edición, es el festival de cine más antiguo del mundo y en los pasados años se ha convertido en un trampolín para los aspirantes al Óscar.

Entre las 23 películas seleccionadas para el certamen de este año, sólo cinco mujeres optan al León de Oro, que se entregará el 9 de septiembre y que desde hace tres años han ganado directoras.