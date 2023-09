Juan Ibarra

Viernes 1º de septiembre de 2023

Larissa de Macedo Machado, mejor conocida como Anitta, es probablemente la cantante brasileña más exitosa de la actualidad. A pesar de sus orígenes y el género con que comenzó a hacer música, la intérprete ha logrado cruzar barreras y colaborar con algunas de las figuras del pop urbano más reconocidas a escala internacional. Fiel al funk carioca, o funk brasileño, que surgió en las favelas del país sudamericano en los setenta, Anitta se ha convertido en la principal representante de un género que llevaba años siendo escuchado sólo a nivel local.

Ahora, desde un lugar privilegiado, la brasileña se siente capaz de reflejar en su música y sus videos una parte del entorno en que creció. De esa perspectiva surgió la trilogía de canciones titulada Funk generation: A favela love story. “Este álbum es algo que siempre quise hacer pero nunca tuve la oportunidad. Quería cantar en otros países y siendo funk la gente me decía: ‘este ritmo nadie lo escucha y para que se pegue va a ser muy complicado’”, explicó Anitta en conferencia de prensa.

El éxito de la cantante, sin embargo, no es cosa de suerte o casualidad. Ella conoce desde hace tiempo los sacrificios y esfuerzo que una carrera tan notoria requiere. “Todos estos años trabajé no para tener un hit y ya, quería que las personas me conocieran, entendieran que soy de Brasil; y creo que esto todavía es más especial que tener una canción que pegue. Creo que es más fuerte cuando tienes un nombre, o una personalidad, o algo que las personas piensen: ‘hay todo un trabajo de años ahí’”.

Con el funk carioca como punto de partida, Anitta también busca brindar al mundo una visión distinta acerca de las favelas y su país. Quiero que conozcan la alegría, la creatividad de Brasil. Que quieran viajar al país para sentir la energía cerquita , indicó. La cantante considera que estas zonas ahora son más pacíficas, pero hay otras que no, que todavía viven de la venta de drogas, la mayoría sí la tiene, pero están pacificadas y otras no. Siguen en esta disputa de comandos .

Otra forma que ha encontrado de hablar de su realidad son los videos que acompañan a su música. Las casas, el carnaval, las escuelas de samba, la fiesta de las favelas son elementos recurrentes. “Lo que quiero traer en los videos es la alegría, es la vida de las personas que viven la favela. Sus costumbres, y lo que intento pasar. Sé que en Love story, para algunos es acerca de mí con un chico, y puede ser de eso, pero es mi relación con el funk, que al principio tenía mucho prejuicio en Brasil”, señaló.