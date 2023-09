Clara Zepeda

En un entorno de indicadores económicos sólidos, menor volatilidad en los mercados internacionales y un tipo de cambio fuerte, la Secretaría de Hacienda y el Banco de México –que integran la Comisión de Cambios– decidieron reducir la oferta de divisas mediante el mecanismo de subastas creado en 2017 con el objetivo de propiciar un funcionamiento ordenado del mercado, cuando en aquel entonces Donald Trump había ganado y tomado posesión como presidente de Estados Unidos.

Dado que este mecanismo podía ser utilizada como un vehículo de cobertura y le quitaba presión al mercado cambiario, el anuncio de su retiro paulatino debilitó en más de uno por ciento al peso mexicano.

El órgano encargado de la política cambiaria en el país, el cual está integrado por el secretario y el subsecretario de Hacienda; la gobernadora del Banco de México y dos miembros de la Junta de Gobierno del propio banco central, explicó en un comunicado que en febrero de 2017 se estableció un programa de coberturas cambiarias por 5 mil 500 millones de dólares para propiciar, en esa coyuntura, un funcionamiento más ordenado del mercado cambiario por la elevada volatilidad que se registró.

En 2020, por la pandemia de covid-19 y la elevada volatilidad que se suscitó, se realizaron subastas adicionales para elevar el monto a 7 mil 491 millones de dólares, con vencimientos a 12 meses. Desde entonces, el Banco de México renovó los vencimientos.