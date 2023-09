Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Viernes 1º de septiembre de 2023, p. 16

Pese a la oposición de las aerolíneas, el gobierno federal reducirá las operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), pues en caso de mantener los números actuales (52 por hora) habrá riesgos, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien agregó que los directivos de las empresas aéreas trataron de engañarlo cuando él personalmente les planteó ampliar sus vuelos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Tras el decreto en el que se determina que las operaciones en la terminal aérea de la capital del país pasen de 52 a 43 por hora a partir de octubre, el mandatario federal no descartó protestas de las líneas aéreas.

“Raro sería que no se opusieran y que no les ayudaran los medios ¿no?, porque son parte de lo mismo, pero hay que dar esa explicación, porque hay una saturación. Se tiene un buen aeropuerto, de los mejores del mundo, que es el Felipe Ángeles, pero hasta hablé personalmente con los directivos de las líneas: ‘Sí, sí, sí, sí, cómo no, ya vamos a poner un vuelo, o dos o tres (en el AIFA), ya va a ver’ (le contestaban). Y pensaron que ya me habían engañado ¿no? Y no es así, no, ellos no me pusieron, me puso el pueblo.”